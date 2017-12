Rauball : « Ce qui a tué Aubameyang mentalement, ce sont les offres »

6

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Annoncé à peu près tous les six mois en partance vers un grand d'Europe ( PSG , Real, Liverpool Atlético ), Pierre-Emerick Aubameyang continue de faire trembler les filets du Westfalenstadion (21 pions cette saison en 23 apparitions toutes compétitions confondues avec les), et le directeur général Hans-Joachim Watzke a estimé dans les colonnes dequ'un transfert cet hiver était inenvisageable. Mais l'attaquant s'est également vu sanctionner par son club à plusieurs reprises, pour son comportement en dehors des prés. Et selon le président Reinhard Rauball , les écarts extrasportifs de l'attaquant sont dus aux appels du pied des grosses écuries., a déclaré Rauball àAprès une période creuse de deux mois en Buli , le BvB s'est ressaisi au début du mois de décembre et pointe sur le podium à la trêve, grâce notamment aux fulgurances de sa flèche gabonaise.