Rashford pousse Manchester United

Malmené sur sa pelouse pendant soixante-dix minutes, Manchester United s'est une nouvelle fois imposé samedi face à Leicester (2-0) grâce à ses remplaçants. Cette fois, Martial n'a pas été décisif, mais Rashford a pris le relais.

1

Les pétards et la mission

Old Rashford

» Dans la tête de José Mourinho , recevoir Leicester était un révélateur à plusieurs issues : des collectives, des tactiques et des individuelles. Alors, titulariser Anthony Martial , buteur en sortant du banc lors des deux premières sorties de la saison de Manchester United , allait dans ce sens. Le Portugais a vu. Il a vu que l'international français a une nouvelle fois patiné face auxsamedi, qu'il s'est dépensé, mais qu'il a longtemps pioché dans le vide. Mais il a surtout vu que le salut des siens est une nouvelle fois venu de son banc. Cette fois, le déclic porte le nom de Marcus Rashford Craig Shakespeare a beau avoir un look de plombier, le bonhomme n’aime pas vraiment perdre son temps. Alors, en plus d’avoir casé ses hommes dans un jet privé pour rejoindre Manchester en moins d’un quart d’heure samedi, ce qui est quand même plus rapide que deux heures en bus, le bonhomme leur avait demandé d’assurer le service d’entrée à Old Trafford. Peu importe le fait que Manchester United ait remporté ses deux premières rencontres de championnat par quatre buts d’écart, le coach de Leicester voulait, par respect, emmerder José Mourinho , qui avait décidé de titulariser pour la première fois de la saison Anthony Martial . Un rapide regard sur le visage de l’entraîneur portugais à la mi-temps suffit pour comprendre que la mission shakespearienne a été une réussite. La faute à un bloc compact affiché par desvolontaires au pressing, sérieux dans le quadrillage du terrain et qui auraient même pu faire sauter le tableau d’affichage si De Gea ne s’était pas bien couché devant Okazaki. Oui, samedi, Manchester United a d’abord galéré à répéter le rythme de ses deux premières sorties de la saison, a longtemps buté sur un Kasper Schmeichel brûlant – notamment sur un enroulé magnifique de Juan Mata –, mais s’est aussi amusé à envoyer des flèches un peu partout sauf dans la cible gardée par le portier danois. Symbole de ce manque de réussite : Paul Pogba , qui aura allumé plusieurs pétards sans succès, et Lukaku, très bon dans le jeu, mais plus malheureux au moment d’abattre son adversaire du jour malgré des espaces qui se sont ouverts en fin de première période.Simple : sur ce match, José Mourinho voulait voir si ses hommes étaient capables de «» . Old Trafford attend alors une étincelle, un point de bascule et le Portugais pense le tenir avec un penalty obtenu cinq minutes après le retour des vestiaires à la suite d'une main de Danny Simpson sur un centre de Martial. En bon voltigeur, Schmeichel choisit cet instant pour bomber une seconde fois le torse et éteint Lukaku. De quoi filer des billes à Shakespeare qui voit que le cocktail de United peine à faire son effet – Mkhitaryan et Martial peu inspirés notamment – et qui décide de lancer Gray au cœur d'un 4-5-1 dénué de sentiment alors que Leicester se prend à rêver d'unavec Mahrez comme cerveau principal de l'opération et Harry Maguire pour bras droit. Puis, Mourinho a repris le contrôle de la partie et a injecté Marcus Rashford . Et, cette fois encore, la journée de Manchester United a été débloquée grâce à l'aide d'un joueur sorti du banc. À vingt minutes de la fin, sur un corner de Mkhitaryan et une erreur de marquage (1-0, 70). Le scénario va finalement être scellé dix minutes plus tard grâce à une déviation de Fellaini sur une frappe de Lingard (2-0, 82). Manchester United vient de tamponner trois points supplémentaires et peut souffler malgré un dernier frisson sorti par De Gea.