Ranocchia, la carrière d’en bas

Promis à un avenir exceptionnel il y a quelques années, Andrea Ranocchia n’a finalement jamais répondu aux promesses que son talent naturel avait créées. Actuellement prêté à Hull City par l’Inter, le défenseur central n’aura certainement plus sa chance au sommet du football européen.

L'ex-futur Nesta

Dans le football, il faut parfois savoir mettre son orgueil de côté pour réussir à rebondir. Dans le cas contraire, le risque de s’enfermer et de voir son avenir s’éteindre lentement, mais sûrement est immense. Malgré toutes les déconvenues qu’il a pu subir, Andrea Ranocchia l’a compris. Alors, quand il a observé que son niveau était bien insuffisant pour espérer quelque chose dans un club comme l’Inter, et que son profil n’était sans doute pas (ou plus) fait pour la Serie A, l’Italien a accepté de migrer en Angleterre. À Hull City. Une équipe qui se bat chaque année pour le maintien ou la montée en Premier League.Quelques mois après ce transfert, force est de constater que ce prêt est une réussite. Avec douze matchs de championnat dont onze titularisations (agrémentés de deux passes décisives, et deux buts en prime au mois de mars), le défenseur central offre quelques garanties à une arrière-garde qui en a bien besoin (deuxième plus mauvaise défense du royaume). Solide dans les duels aériens, efficace dans le placement et pertinent dans l’anticipation, le nouveau venu rend des copies plus que correctes. À tel point que l’union entre les deux parties pourraient passer du Pacs au mariage l’été prochain, le joueur ne s’y refusant pas et Hull y songeant sérieusement.L’Inter, elle, ne devrait pas trop faire de chichi. Car c’est peu de le dire : chez les, où il a signé en 2011 et où il fut même nommé capitaine après la retraite de Javier Zanetti , Ranocchia n’a franchement pas épaté la galerie. Ou seulement pour ses bourdes. «» , a-t-il d’ailleurs récemment admis à Radio 24. Pourtant, les choses étaient destinées à se passer bien différemment. Outre un mémorable sauvetage contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le bonhomme de 195 centimètres débarque en provenance du Genoa accompagné d’une grosse confiance et de l’étiquette du futur grand défenseur du pays. Le monsieur a en effet impressionné à Bari, où il est prêté entre 2008 et 2010 et où il remporte notamment la Serie B sous les ordres d' Antonio Conte , se souvient Pedro Kamata, ancien coéquipier du joueur durant deux ans chez les» Oui, mais voilà : aujourd’hui, l’un fait partie des meilleurs arrières centraux du monde pendant que l’autre n’a cessé de gâcher ses années entre des prestations bidons à Milan et un prêt pas convaincant à la Sampdoria. «, regrette Pedro Kamata.Dès lors, comment expliquer qu’une telle pépite se batte maintenant pour une survie dans l’élite anglaise alors qu’il devrait être le patron d'unecapable de gagner la C1 ? Que s’est-il passé pour que qu’il ressemble davantage à un Philippe Christanval qu’à un Nesta ? Pourquoi ne compte-t-il que quinze capes après six ans de présence en sélection ? L’a-t-on vu trop beau ? Était-il en surrégime ? S’est-il laissé aller ? Peut-être. Reste que pour Pedro Kamata, la justification est ailleurs : «» Six ans plus tard, ce dernier compte quasiment six titres de champion d’Italie et se bat pour ramener une étoile européenne. Quant à Ranocchia, il a, en tout et pour tout, remporté une Coupe d’Italie. Mais à 29 ans, il sait maintenant quels objectifs il doit viser. Et tant pis s'ils sont modestes.