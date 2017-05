Ranieri vers Leeds ?

EM

Ca commence par un L, ça continue par un E, et ça concerne Claudio Ranieri Leicester ? Non, Leeds ! Au chômage depuis son licenciement de Leicester City, club qu'il a emmené au titre de champion d' Angleterre en 2016, Claudio Ranieri est à la recherche d'un nouveau challenge. Et celui-ci pourrait bien s'appeler Leeds United.Septième de Championship cette saison, lesont raté les playoffs pour cinq points et ont dit au revoir à leur coach, Gary Monk. L'objectif, dès la saison prochaine, sera donc de retrouver l'élite.Pour ce, le nouveau propriétaire, Andrea Radrizzani, souhaiterait convaincre Claudio Ranieri d'accepter le défi. Des contacts ont été établis, et Ranieri s'est donné quelques jours de réflexion, selon les informations duOr, Radrizzani a déjà un coup d'avance. En effet, si Ranieri venait à décliner l'offre, il aurait un plan B en la personne d' Aitor Karanka , l'ancien coach de Middlesbrough Prévoyant, le garçon.