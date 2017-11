Ranieri : « Si Domenech parle de théâtre, je peux l'écouter »

#FCN Ranieri : "Si @RaymondDomenech parle de théâtre, je peux l'écouter. Mais jamais, quand il parle de football". pic.twitter.com/bDFvydhyjx — Grégory Jullian (@gregory_jullian) 23 novembre 2017

On avait pourtant dit de pas frapper un homme à terre. Déjà bashé par le community manager de Nantes après son tweet moqueur lors de PSG-Nantes , la foudre continue de s'abattre sur Raymond Domenech . C'est le coach nantais, Claudio Ranieri , qui en a rajouté une couche en conférence de presse ce jeudi, et qui n'a, semble-t-il, pas non plus apprécié les remarques de l'ancien sélectionneur des Bleus : «Un missile téléguidé bien mérité.