Ranieri pour remplacer Favre ?

Auteur d'une saison remarquable avec Nice Lucien Favre reçoit d'innombrables sollicitations . Et pour pallier à un éventuel départ du Suisse , les dirigeants azuréens pensent à Claudio Ranieri pour le remplacer.En effet,a annoncé ce matin un intérêt des Aiglons pour l'Italien, auteur d'une saison historique avec Leicester . L'ex-tacticien monégasque a été contacté par les responsables du GYM et son entourage l'a confirmé. D'autre part,serait également la priorité de West-Ham et de l'OL.Deux gros chantiers.