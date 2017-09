1

Le Bricoleur serre les boulons.Malgré la possible venue de Sneijder, la tentation Ospina, la quasi-arrivée de Cabella, le pari fou Lucas Moura et le recrutement du boucher Pallois, Claudio Ranieri s’est montré curieusement assez déçu des arrivées dans l’effectif canari.Après avoir camouflé sa frustration dans un premier temps, levient de balancer àn’être «» . Avec un peu d’empathie, l’ancien coach de la Juve, de l’ AS Rome et de Chelsea entre autres console ses quelque neuf recrues. «» , poursuit-il avant d’espérer : «Quand y en a marre, y a Waldemar.