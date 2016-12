Ranieri en demande plus à Mahrez

0

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’ombre de lui-même.Riyad Mahrez n’est plus le joueur qui a tant porté Leicester vers le titre de champion d’Angleterre. Élu meilleur joueur de Premier League la saison passée, l’international algérien n’a plus le même impact sur le terrain, il n’a inscrit que trois buts et offert seulement deux passes décisives en championnat.Pour piquer au vif son joueur, Claudio Ranieri a décidé de le mettre sur le banc lundi face à Everton (0-2). Le coach italien s’en est expliqué en conférence de presse : «Avec ou sans Mahrez le résultat est le même, puisque les Foxes se sont inclinés sur leur pelouse face aux Toffees 2-0 . L’attaquant algérien va avoir l’occasion de changer d’air puisqu’il s’envolera mi-janvier pour le Gabon, pour jouer la CAN avec la sélection algérienne.Espérons pour lesqu'il y soit plus inspiré.