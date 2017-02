Ranieri éjecté de Leicester

737

Bordel.Au lendemain de la défaite de Leicester à Séville (1-2), Claudio Ranieri , champion d' Angleterre en mai dernier avec les, vient d'être démis de ses fonctions. Un coup de tonnerre alors que l'actuel dix-septième de Premier League reste en course en C1, malgré un parcours terrible en championnat qui le pose à un point de la zone rouge. Les adjoints de Ranieri, Paolo Benetti et Andrea Azzalini, ont également quitté Leicester , alors que Craig Shakespeare et Mike Stowell assureront l'intérim dans les prochaines semaines.Fou.