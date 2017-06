Ranieri à Nantes : c'est fait !

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur les six derniers mois, les supporters nantais ont plus voyagé que Thomas Pesquet. Waldemar Kita et Claudio Ranieri ont trouvé un accord depuis ce week-end afin que l'Italien devienne le nouvel entraîneur du FC Nantes . Seul petit problème, l'âge de Claudio Ranieri. Dans les règlements de la Ligue il est prévu qu'un club ne peut engager un entraîneur de plus de 65 ans sauf dérogation.Une dérogation demandée par le président de Nantes qui expliquait hier soir sur France Info qu'elle était bloquée par le président de l'UNECATEF, un certain Raymond Domenech : «» . Finalement Kita a bien obtenu sa dérogation de la part de la LFP et de l'UNECATEF ce matin. Claudio Ranieri est bien le nouvel entraîneur du FC Nantes Amine Harit le futur Ryad Mahrez et Emiliano Sala le Jamie Vardy des bords de l'Erdre.