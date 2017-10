Rangnick a tenté de convaincre l’arbitre avec son portable

1

LG

Le mauvais joueur 2.0.Lors de la rencontre de Coupe d’ Allemagne entre Leipzig et le Bayern Munich mercredi (1-1, 4-5 tab) , le directeur sportif du RB Leipzig Ralf Rangnick a jugé bon de remontrer des images litigieuses à l’arbitre, via son téléphone portable. L’homme en noir avait d’abord accordé un penalty aux locaux, avant de se raviser et de ne siffler qu’un simple coup franc. Le revirement de situation a rendu Rangnick fou de rage, à tel point qu'il est entré sur le terrain pour forcer l’arbitre à revenir sur sa décision. Le dirigeant allemand a alors tenté de lui remontrer les images de l’action en question, qu’il avait assez mystérieusement décidé de filmer.Évidemment, le directeur sportif n’a pas eu gain de cause. Il devra même essuyer une procédure disciplinaire lancée ce jeudi par la Fédération allemande de football (DFB).