Ramos sauve encore le Real

Franchement pas convaincants, les Madridistas reprennent tout de même leur marche en avant. Un succès étriqué face à Malaga (2-1) qui doit beaucoup au doublé de leur capitaine, Sergio Ramos, mais qui confirme la méforme actuel des hommes de Zizou.



Real Madrid - Malaga CF: 2-1

Buts: Ramos (35’, 43’) pour le Real. Juanpi (64’) pour Malaga.

La théorie de la fatigue

Juanpi, Chori et la minute de folie

Robin Delorme

Lorsque le Real Madrid ne sait plus sur quel pied danser, il s'en remet au jeu de tête de son capitaine. Face à un Malaga cohérent et pressant, Sergio Ramos offre l’avantage aux Merengues d’un coup de tête en pleine lucarne puis, juste avant la pause, inscrit le but du break sur un nouveau café-crème de Toni Kroos . Grâce à ses cinquième et sixième banderilles en Liga, le second meilleur buteurdu championnat rend au Santiago Bernabé u le titre honorifique de champion hivernal. Mais plus que ce statut, le Real se réjouit surtout de renouer avec la victoire après deux revers douloureux face à Séville puis Vigo. Trois points d’autant plus importants que le contenu de la prestation madrilène laisse à désirer: sans contrôle au milieu, sans imagination devant, les protégés de Zidane s’en remettent à la grinta de leur capitaine. Une chose est certaine, ils ne devraient pas compter sur Marcelo , sorti sur blessure musculaire à l’instar de Carvajal une semaine plus tôt, lors de leurs prochaines sorties.Après une entame dominée par le Real Madrid et marquée par les deux ratés de Benzema et celui de Cristiano Ronaldo , les Boquerones prennent la mesure d’un milieu merengue qui se traîne. Modric et Kroos, au four et au moulin depuis le passage en 2017, peinent face à la mobilité et la vitesse des minots du sud. Pis, la scoumoune se joint à la partie: Marcelo , en disgrâce avec ses muscles, sort avant la demi-heure de jeu. Sans latéral de métier sur le pré, Nacho basculant à gauche, Lucas Vazquez redescendant à droite, les offensives tournent en rond côté madrilène. Et ce jusqu’au coup de casque décisif de Sergio Ramos , suivi d’un second pion, qui extirpe le Real d’un bien mauvais pas.Car avec le break en poche, le Real Madrid ne claudique plus, ou moins. Plus hachées qu’un steak, les premières minutes suivant la reprise font la part belle aux errements techniques et aux fautes en tout genre. Une bouillie de football qui ne sied à personne sauf, peut-être, aux jambes madrilènes qui peuvent se reposer. Sauf qu’à ne faire que déjouer leurs adversaires, les hommes de Zizou en oublient de jouer et se font logiquement punir. Sur une action en solo de Juan Carlos , qui mange tout le côté droit castillan puis bute sur Keylor Navas , le cuir retombe dans les pieds de Juanpi qui met en sourdine le Bernabé u. Dans la foulée de l’engagement, Chori Castro peut même rendre au tableau d’affichage des airs de match nul mais se heurte au portier costaricain, véritable sauveur des meubles blancs. A contrario, Cristiano Ronaldo reste fidèle à ses premières sorties annuelles: indigent dans le jeu, il ne profite même plus de ses occasions en or, comme en atteste le montant touché à un quart d’heure du terme. Tant pis, ou tant mieux, le Real Madrid reprenne leur marche en avant...