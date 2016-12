Ramos quitte Málaga

0

Pas sûr que l'idée soit bonne.Mais Málaga a officialisé la chose : Juande Ramos n'est plus l'entraîneur de son équipe première. Il ne s'agit pas d'un licenciement, mais d'une rupture de contrat acceptée et voulue par les deux parties. Actuellement onzième de Liga, le club espagnol déçoit cette saison. Depuis que le technicien passé par Séville, Tottenham ou Madrid est revenu cet été (il avait déjà connu le poste en 2003-2004), son équipe n'avait gagné que cinq matchs en championnat. Un bilan pas suffisant pour espérer rester plus longtemps.En même temps, Ramos n'a plus gagné de titre depuis 2008. Ça ne sentirait pas la Chine pour le coach de 62 ans ?