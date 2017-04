Ramos/Piqué, la rivalité éternelle

Ennemis depuis des années, Sergio Ramos et Gerard Piqué entretiennent une relation de haine qui n’a jamais paru aussi intense. Si le point de non-retour semble atteint, l’Espagne peut-elle en pâtir ?

One more timeI gonna celebrateOh yeah, all rightDon't stop the dancing. pic.twitter.com/BrJga88yaG — Gerard Piqué (@3gerardpique) 23 avril 2017

Une Roja en danger ?

Par Florian Cadu

Envahi par la colère, Sergio Ramos tape ironiquement dans ses mains. Expulsé alors que son Real Madrid est mené à domicile et un peu contre le cours du jeu, le capitaine laisse parler sa haine pour Barcelone. Et pour un homme en particulier, à qui il lâche des mots ressemblant à des insultes. Gerard Piqué, bien entendu. Ce dernier est l'un des premiers à venir titiller le Madrilène après son agression sur Lionel Messi provoquant le carton rouge. Et voilà comment on assiste à la dernière embrouille en date entre les deux hommes. Une de plus. «, a expliqué Ramos face à la presse après la partie.» La réponse de l’adversaire ne se fait pas attendre sur les réseaux sociaux, avec le titredes Daft Punk posté sur Twitter faisant référence aux différentsgagnés par le Barça (et au Real qui termine régulièrement en infériorité numérique ?).Mais si ce genre de passe d’armes entre les meilleurs ennemis d’Espagne n’est ni étonnante ni inhabituelle, elle montre tout de même une chose : loin de s’atténuer, la rivalité Ramos-Piqué, presque violente, est au contraire en train de prendre une sacrée ampleur. Lorsque ces échanges s’arrêtent à la thématique du terrain et des décisions arbitrales – les points de suspension publiés par Gérard, la réplique de Sergio qui rappelle les erreurs de l'homme en noir durant la... –, la rivalité demeure bon enfant. Sauf que depuis quelques mois, des sujets plus profonds sont évoqués. Avec le Catalan dans la peau du premier pyromane, qui n’hésite plus à combattre frontalement la politique de la Maison-Blanche. «, s’est ainsi permis Piqué le mois dernier., avait tenu à rebondir le joueur de la capitale.» Car s’attaquer au Real Madrid, c’est attaquer Ramos, au club depuis plus d’une décennie. De même, maltraiter (physiquement ou verbalement) leséquivaut à maltraiter Piqué, indépendantiste assumé appelé «» par ses partenaires. Les deux symboles ne sont donc pas près de trahir leur statut et vont continuer d’entretenir les mauvaises relations historiques entre les deux clubs majeurs du pays. Problème : jusqu’à preuve du contraire, le duo reste de nationalité espagnole. Joue dans la même sélection. Et même côte à côte, titulaire en charnière centrale, avec le brassard sur le bras pour la moitié du tandem.Or, aujourd’hui, les résultats ne sont plus aussi bons du côté de la, et laRamos-Piqué, qui ne peut plus surfer sur les victoires pour zapper les ressentiments, pourrait lui faire du tort. Alors oui, la nation championne d’Europe 2008-2012 et du monde 2010 a déjà gagné en surpassant les oppositions entre Madrilènes et Barcelonais. Mais désormais, Xavi et Iker Casillas ne font plus partie du groupe. En d’autres termes, si l’on excepte Andrés Iniesta , il n’y a plus de tauliers historiques capables de pacifier les deux camps quand le besoin s’en fait sentir. Les piliers, les guides de la sélection se nomment Sergio Ramos et Gerard Piqué. Faudra-t-il abandonner l’un d’eux pour éviter qu’ils n’en viennent aux mains durant une trêve internationale ?