Ramos ne sera pas supendu

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Encore un délinquant en col blanc impuni. Auteur d'un vilain coup de coude sur la nuque de Lucas Hernandez mardi soir lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real et l' Atlético Madrid (3-0), Sergio Ramos ne sera pas suspendu pour ce geste qui avait échappé à l'arbitre de la rencontre, selonD'après le quotidien espagnol, l'UEFA ne considère pas l'intervention du défenseur madrilène comme «» et l'instance européenne se saisit uniquement des cas qui débouchent sur «» . Thiago Motta , Nigel De Jong et Patrick Colleter ne trouvent rien à redire à cette décision.