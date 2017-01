Ramos, capitaine castillan et cœur andalou

Capitaine et emblème du Real Madrid, Sergio Ramos n’en demeure pas moins un Andalou de naissance. Une région du sud de l’Espagne qui le caractérise, comme en témoigne son attrait pour les étalons andalous. Attention, clichés en pagaille.

0

Viva Camas, viva Sevilla, viva Andalucía y viva España..!!! Hala Madrid amig@s.. Nos vemos en Cibeles..!! pic.twitter.com/q0SW2oYpKN — Sergio Ramos (@SergioRamos) 24 mai 2014

« Sergio, c’est l’Andalou typique »

Concours régionaux de chevaux

Par Robin Delorme

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une Ligue des champions, une Supercoupe d'Europe et un Mondial des clubs. En plus de ces trois titres, Sergio Ramos en connaît un quatrième d’autant plus gratifiant. Fin octobre, au beau milieu d’une série de rencontres avec les, l’un de ses étalons, Silencio, devient champion d’Andalousie 2016 et est proclamé vainqueur du concours de Meilleure Fonctionnalité. Deux titres des plus prestigieux dans sa région natale, là où les haras, abrités dans d'énormes(grandes propriétés), pullulent conférant un nouveau statut au natif de Camas. Car véritable étendard de l’Andalousie, dont il truste les distinctions honorifiques, Sergio Ramos dégage une fierté contagieuse de représenter sa région, comme en attestent ses nombreuses dédicaces suivant ses sacres avec lacomme la. Si bien qu’à désormais trente ans, celui qui porte le brassard de capitaine de la sélection andalouse est le parfait prototype du Sévillan. Ce qui ne devrait pas empêcher le Sánchez-Pizjuán, enceinte où il connaît ses premiers pas dans le monde professionnel, de le huer et de le siffler à chacune de ses interventions.Cet étonnant paradoxe ne s’étend, fort heureusement, qu’au champ footballistique. Et encore : dès qu’ils sont interrogés, ses anciens éducateurs et dirigeants ne parlent qu’en des termes élogieux de Sergio Ramos . Ce qui est le cas de Manolo Jiménez , son entraîneur au sein de la filiale du Sevilla Atlético : «» Force de la nature, étalon sauvage, leader charismatique... les adjectifs ne manquent pas en Andalousie pour qualifier le héros deset. «, coupe court Joaquín Caparros, coach qui l’a lancé dans le monde professionnel.» Autant de caractéristiques qui pressent son formateur à le qualifier «» : «Bien avant la rencontre avec le ballon rond, Sergio Ramos épouse, dans son fief de Camas, commune de la périphérie de Séville, le style de vie andalou. «» , poursuit Manolo Jiménez , qui continue, à l’instar de toutes ses connaissances d’antan, de le surnommer. De fait, le capitainereste entouré en permanence de ses amis d’enfance. Que ce soit dans les arcanes du Santiago Bernabé u comme pour un match de la section basket du Real Madrid – où, par exemple, il fait une crise pour que ses amis se retrouvent assis à côté de lui –, il fait de leur présence une boussole pour ne pas perdre le nord. «, décrypte Joaquín Caparros, aujourd’hui sans club.» Depuis qu’il dispose de sa, La Juliana, il y passe ses rares jours de repos.Havre de paix, son énormefait également la part belle à l’une des grandes spécialités andalouses : le, appelé en français le haras. À l’instar de richissimes Andalous, Sergio Ramos investit et s’investit également dans la préservation de ce patrimoine régional. «, témoigne l’intéressé auavant l’Euro de l’été dernier.De fait, sa vingtaine d’étalons andalous truste les places de choix au concours régionaux, nationaux et internationaux, et fait la fierté de son propriétaire qui, d’ici peu, espère bien décrocher le graal mondial grâce à Yucatan de Ramos et Silencio de Ramos, ses deux chouchous. De là à l’imaginer avec un nouveau titre planétaire, après un Mondial et deux Mondiaux des clubs, il n’y a qu’un pas.