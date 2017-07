Rami vers l'OM ?

Info @beinsports_FR Adil #Rami refuse les offres turques et va s'engager avec #OM dans les heures qui viennent. Fin du film #mercato #ligue1 — John Ferreira (@JferreiraBeIN) 1 juillet 2017

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le «» suit son cours.Selon beIN Sports, Adil Rami a accepté l'offre de l' Olympique de Marseille et devrait s'engager avec le club phocéen dans les prochains jours. Le défenseur central disposait également d'offres en provenance de Turquie mais aurait décidé de rejoindre son ancien entraîneur Rudi Garcia à un an de la Coupe du Monde 2018. Actuellement sous contrat avec le FC Séville , l'ancien jardinier de Fréjus compte 21 rencontres de Liga cette saison.Entre le Bosphore et la Provence, Pamela a fait son choix.