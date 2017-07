Rami s'engage à l'OM

NG

Du sud de l' Espagne au sud de la France Adil Rami portera bien le maillot de l' Olympique de Marseille la saison prochaine. L'international français aux trente-trois sélections retrouvera donc la Ligue 1, six ans après avoir été sacré champion de France avec le LOSC L'ancien jardinier de Fréjus va signer un contrat de quatre ans dans la cité phocéenne. Séville devrait recevoir une indemnité de six millions d'euros dans l'opération. Son passage en Andalousie lui aura permis de soulever la Coupe d'Europe avec le FC Séville d' Unai Emery S'imposera t-il face aux indéboulonnables Rolando et Rod Fanni