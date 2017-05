Ralph Hasenhüttl veut écrire l'histoire avec Leipzig

0

Les ailes du désir.Dauphin plus si surprenant du Bayern Munich , le RB Leipzig paraît plus que jamais en marche pour une qualification en Ligue des champions. De quoi faire oublier aux Lipsiens leur statut de promu. Pourtant, l'entraîneur Ralph Hasenhüttl ne veut pas encore tirer de plans sur la comète : «» Le RBL (55 points) est en effet talonné par Hoffenheim (51 points) et Dortmund (50 points).Pour autant, l'Autrichien reste ambitieux et conscient de pouvoir réaliser le «» : «Élément de réponse ce samedi contre le Bayer Leverkusen . Red Bull contre aspirine, un sacré mélange.