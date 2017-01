Rakitic défend Luis Enrique

0

JD

Incroyable comme la période du mercato est capable de faire perdre la tête à tout un chacun. Il suffit d'arriver à la bourre à l'entraînement pour se voir déjà sur le départ. Et si l'âge tourne autour de la trentaine, il se pourrait même qu'un obscur club chinois vous fasse du gringue.Cette histoire, c'est un peu celle d' Ivan Rakitic . Avec seulement treize parties au compteur sous le maillotcette saison, le milieu de terrain semblait entretenir une relation houleuse avec son coach Luis Enrique et les spéculations sur un éventuel départ cet hiver allaient bon train.Mais les deux parties démentent formellement. Enrique a affirmé ne pas devoir se laisser dicter ses choix, tout en rappelant les qualités de Rakitic (28 ans) et son importance au sein du groupe. De son côté, l'international croate a rappelé àl'importance qu'a eu le technicien espagnol dans sa venue au Camp Nou en 2014, avant d'ajouter qu'il se «» .Et si la Chine lui offrait un pont d'or ?