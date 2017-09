Raiola parle de Dybala, Verratti et Donnarumma

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il doit y avoir beaucoup de choses dans ses poches, mais certainement pas sa langue.Interrogé dans l’émissionsur la Rai2, Raiola a balancé sans vergogne tout ce qu’il pensait.Un petit tacle pour la Juve et un tuyau pour Dybala, bien qu’il ne soit pas son agent. Raiola a été très clair pour l’attaquant, déjà auteur de six buts en trois matchs de championnat : «Raiola garde les crampons et les enfonce dans les tibias de l’ AC Milan , cette fois. «(deux dirigeants du Milan)Curieusement , il est bien plus mielleux concernant son petit protégé, Verratti. «Ah bon ?