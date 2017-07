Raiola, Mendes et le paradoxe du pompier pyromane

Incompétente pour juger de la régularité, ou non, de la commission pharaonique de Mino Raiola dans le cadre du transfert de Paul Pogba à Manchester United, la FIFA se retrouve dans une situation qu'elle a elle-même créée. Aujourd'hui, il faut faire marche arrière. Et demander à la FIFA d'être un arbitre compétent.

Mépris de classe et avantages comparatifs

« Rien n'oblige personne à plafonner »

Troncs et feu de forêt

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était une autre époque. Une époque où Sepp Blatter, Jérôme Valcke et Markus Kattner constituaient un trident redoutable à la tête de la FIFA, mais où le 1avril était déjà la date des mauvaises blagues. Nous sommes en 2015, et ce jour-là entre en vigueur le, présenté l'année précédente aux associations membres par la circulaire n° 1417, signée du Français qui préfère moins de démocratie pour plus de Coupe du monde. En introduction, la FIFA veut «» . En conclusion, elle précise que «» . Quant au développement, il peut se résumer ainsi : l'institution-mère refile le bébé aux fédérations nationales, soit la charge du contrôle des «» . Deux ans plus tard, qu'en est-il ? Si les hommes ont disparu des radars officiels et tentent d'esquiver les fourches judiciaires, le texte, lui, est toujours là. Et il peut aboutir à des situations ubuesques, comme l'a rappelé avec force l'affaire Pogba – Raiola.» , pose d'entrée maître Redouane Mahrach. Et l'avocat spécialisé en droit du sport de détailler sa pensée : «"Je vous interdit pour X temps de travailler chez nous."» Oui, mais elle a décidé que l'encadrement des agents ne serait plus son affaire.Selon ses propres termes, la FIFA a relevé «» et a donc voulu instaurer «» Maître Mahrach perçoit une autre raison : «» Vrai. Mais l'avocat voit plus loin : «En amont d'éventuels litiges, d'autres questions demeurent : les différents pays encadrent-ils l'activité des agents d'une manière uniforme ? Si non, cela pose-t-il un problème de concurrence entre eux ? La première réponse est évidente, à écouter le fondateur du cabinet RMS avocats : «» En effet, en France, le plafond des commissions perçues par un agent est légalement fixé : 10% des revenus hors primes variables pour les agents de joueurs, 10% du montant du transfert pour ceux mandatés par les clubs pour négocier avec leur vis-à-vis. Loin, très loin, des 49 millions touchés par Mino Raiola sur les 127 millions déboursés par Manchester United.Reste la question de la compétition entre les marchés. À la veille de la décentralisation de 2015, un président de Ligue 1 s'exprimait anonymement dans les colonnes du: «» Maître Mahrach tempère cette accusation de concurrence déloyale : «"C'est difficile de placer en France, les commissions, la législation..." » Mais si, de fait, la France oblige aussi les mandataires à posséder le statut officiel d'agent, sanctionné par un concours, l'argument financier serait lui plus discutable : «» Un point pour la défense.En définitive, la pratique courante, celle de 90% des «» agents, en matière de chiffre d'affaires, est inégalement encadrée, mais elle l'est : par la loi en France ou par la pratique en Angleterre où, selon unMahrach enregistré auprès de la FA, les clubs pratiquent un «"Vous m'envoyez le mandat. Vous ne l'avez pas ? Revenez plus tard."» Et puis il y a les gros, ceux qui font l'actualité, Jorge Mendes et Mino Raiola.S'ils ne sont pas forcément les troncs qui cachent la forêt, la majorité des agents ne dealant pas avec Ángel Di María ou Paul Pogba , ils peuvent en revanche être des locomotives emmenant la profession sur de mauvais rails. C'est en tout cas ce que constate maître Redouane Mahrach au travers de son activité : «"Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas comme Raiola !"» Une remarque qui s'applique à d'autres domaines, de même que celle qu'être puissant permet de mieux filouter, ou l'inverse. Quoi qu’il en soit, le cas Raiola le montre, des sanctions au plus haut niveau sont indispensables pour être effectives, en faisant par exemple appel à la FIFA. Soit le paradoxe du pompier pyromane.