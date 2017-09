Raheem à la haine

Décisif face à Everton et à Bournemouth, Raheem Sterling purgera lors de la réception de Liverpool samedi le premier de ses trois matchs de suspension. La nouvelle étape d'un été bordélique, où l'international anglais a été transformé par Pep Guardiola en monnaie d'échange, et d'une semaine marquée par un remplacement à la pause en sélection.

La prostituée et le boomerang

Par Maxime Brigand

» Mais ce que Michel Audiard ignorait, c'est qu'il paraît aussi que l’on peut, lorsqu'on pratique le football de haut niveau, tout gagner comme tout perdre lors de cette parenthèse fragile qui s'étire jusqu'au mois de septembre. Bournemouth, le Vitality Stadium, le 26 août dernier, deuxième déplacement de la saison pour le Manchester City de Pep Guardiola et une seconde victoire en trois matchs (2-1) arrachée sur la dernière secousse de la rencontre. Un parfait condensé de la vie de Raheem Sterling : un but décisif à la dernière minute et une gifle reçue dans la foulée - ici, une expulsion pour avoir célébré son but avec le public. Après la rencontre, Guardiola s’avance et prend la parole : «» Le Catalan en profite également pour répondre aux critiques habituelles qui visent l’international anglais : principalement son efficacité.» , reprend-il. Alors, comment Sterling peut-il progresser ? «» Il y a quelques jours, nouveau paradoxe : Raheem Sterling a été élu par les supporters de Manchester City meilleur joueur du mois d’août grâce à ses buts décisifs contre Everton (1-1) et Bournemouth (2-1), quelques jours après avoir été transformé en monnaie d’échange avec Arsenal par Pep Guardiola pour essayer d’attirer Alexis Sánchez dans les dernières heures du mercato, avant de reprendre une nouvelle salve de critiques en pleine tronche. Pour une raison simple : à Malte (4-0), Gareth Southgate a décidé de le ranger dans sa poche dès la mi-temps pour lancer Marcus Rashford, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle. Et voilà Sterling de retour dans une position qu’il ne connaît que trop bien : celle de piñata.Triste refrain de la vie d'un joueur qui résumait son cas ainsi dans un entretien donné auen mars dernier : «» Depuis le premier jour, Raheem Sterling est un coupable facile, une cible idéale pour expliquer le moindre problème : ici la faible évolution de l'Angleterre depuis le début du mandat de Gareth Southgate , là les galères offensives du City de Guardiola. «» , poursuivait l'international anglais (34 sélections) dans la même interview. Sterling entame sa troisième saison à Manchester City, sa seconde avec Guardiola et il y a ce constat : si l'entraîneur catalan apprend tous les jours au contact de l'ancien joueur de Liverpool, l'inverse n'a rien d'évident. Car Raheem Sterling n'a pas vraiment progressé l'an passé, qu'il continue de centraliser les mêmes critiques malgré les évolutions de son jeu - à Liverpool, il avoue qu'il cherchait avant tout à «» là où Pep Guardiola lui impose un style plus direct et lui a permis de retrouver «» - et que sa carrière semble lessivée dans un cycle infernal.Un détail : en août dernier, celui qui venait d'être baptiséaprès l'Euro 2016 était élu joueur du mois de Premier League par ses pairs avant de s'enfiler une saison mitigée, ponctuée par sept petits buts là où il n'a jamais dépassé la barre des neuf réalisations sur une saison (en 2013-2014 avec Liverpool, ndlr). Dans la tête de nombreux observateurs, Raheem Sterling ne serait qu'un tube d'été à la durée de vie comparable à un son des Magic System qu'on ressort le temps de quelques soirées arrosées au fil de la saison. Pire, cet été, c'est une nouvelle fois à la périphérie des terrains que l'apprenti sorcier de 22 ans a encore fait des vagues en ramenant une prostituée dans un hôtel de Las Vegas lors la pré-saison de Manchester City, tout en ne lui versant que la moitié du billet initialement négocié. En interne, rien de positif non plus, car City a une nouvelle fois déchargé ses liasses - quelque 240 millions d'euros - plutôt qu'exploiter la grosse matière première que Guardiola a entre ses mains. Sterling est un survivant des dernières heures du mercato, un homme qui évoluera cette saison sur un fil malgré de premières sorties décisives en championnat, et dont l'été n'aura été qu'un vilain refrain. Un refrain qui vient de ressortir sur les ondes alors que Raheem Sterling commence à purger samedi sa suspension. Un élan coupé, une nouvelle fois. Triste boomerang.