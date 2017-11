Raggi : "Je dis pardon à tous les supporters"

TD

Défait 4-1 à domicile par Leipzig avec son équipe de Monaco Andrea Raggi s'est présenté au micro dele crâne plissé et la mine triste : «Si le vieux sage confirme que toute l'équipe «» et était rentrée sur le terrain «» , il rejoint dans son analyse Kamil Glik , avalé par Naby Keita sur le troisième but allemand : «Prochain rendez-vous dimanche prochain à Louis II contre le PSG , histoire d'enclencher de nouveau la marche avant. Pas évident.