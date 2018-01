Rafinha bientôt prêté à l'Inter

44

LMC

Et si elle était là, la bonne affaire du mercato hivernal ?Après avoir été annoncée paret, l'information a été confirmée par Mazinho, le père du joueur : l' Inter et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le prêt de Rafinha . Le milieu de terrain va donc s'engager pour lesjusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat de 35 millions d'euros. Une clause qui deviendrait obligatoire si les Italiens se qualifient pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Le joueur de 24 ans devrait plier bagage direction Milan dans les prochains jours afin de réaliser sa visite médicale et conclure les derniers détails du transfert.Au tour d' Aleix Vidal , maintenant.