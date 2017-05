0

AA

Le 8 mars dernier, Rafinha participait à la «» face au PSG . Aujourd'hui, c'est son genou qui est démonté.Le bilan de l'arthroscopie effectuée par le Barcelonais est formel : il souffre d'une lésion au ménisque interne, qui s'est aggravée et nécessite une pause de quatre mois. Le Brésilien avait été touché au même ménisque il y a un an et demi.En voilà un qui aura tout le temps de partager quelques séances de bronzette avec Luis Enrique sur les plages espagnoles cet été.