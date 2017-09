Rafael Márquez reprend l'entraînement

LG

Les lignes blanches lui manquaient. Rafael Márquez avait décidé de se retirer du football le temps de collaborer avec la justice et le Trésor américain. Une retraite plus ou moins forcée qui a donc pris fin lundi dernier avec le retour à l'entraînement de l'actuel capitaine de l’Atlas de Guadalajara. Rafa a toujours nié les faits, et la Fédération de football mexicaine vient de lui apporter son soutien via un communiqué officiel : «» Quand bien même le règlement de cette même Fédération stipule que les footballeurs enregistrés dans le championnat mexicain ne doivent pas être mêlés ou avoir été mêlés à des affaires frauduleuses, illégales ou délictuelles.