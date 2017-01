Rafa Márquez ironise sur le mur de Trump

0

No hay #muro capaz de detenernos si creemos en nosotros mismos. #4ctitud. pic.twitter.com/gMZPMj1m1G — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) 25 janvier 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce mercredi, seulement six jours après sa prise de fonctions, Donald Trump a signé le décret permettant la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Le nouveau président des États-Unis a même précisé que les travaux débuteraient «» .Pas de quoi impressionner Rafa Márquez, le légendaire capitaine de la sélection mexicaine. Des murs, lui, il en a vu plus d'un dans sa carrière de footballeur. Et ça ne l'a jamais empêché de les transpercer. Alors pour convaincre Donald Trump de l'inutilité de son projet, il lui a apporté la preuve par l'image.Le joueur de trente-sept ans a publié, sur Twitter, une vidéo d'un splendide coup franc qu'il avait inscrit lorsqu'il jouait au FC Barcelone, avec pour légende : «. »