Radja against the Machine

À l'aller face à Liverpool , il avait longtemps été le seul joueur romain à ne pas regarder ses chaussettes. À Anfield, la Roma sombre, mais Radja Nainggolan refuse de couler. Et envoie une passe longue pour Edin Džeko, qui bat Karius, et rallume une lueur d'espoir. La Louve finira par revenir à 5-2. Et si elle conserve un petit espoir de voir sa première finale de C1 depuis 1984, elle le doit en grande partie à son Ninja maison, qui réalise une fin d'exercice 2017-2018 en boulet de canon. De bon augure pour les, alors que la saison de Nainggolan a parfois pris un contour bordélique.Retour en août 2017. Nainggolan, pas convoqué avec les Diables rouges pour affronter Gibraltar et la Grèce , sort la sulfateuse pour marquer son incompréhension vis-à-vis de son sélectionneur, Roberto Martínez : «» Problème : sur le terrain, le Belge ne livre pas ses meilleures partitions. Toujours aussi combatif et exemplaire sur le pré, il est moins inspiré et créatif balle au pied, comme en attestent ses deux petits buts inscrits au soir de la 19journée de Serie A. Pas brillant, surtout au regard de son passif récent : souvent aligné en retrait de l'attaquant par Luciano Spalletti la saison passée, le Ninja avait alors inscrit onze pions en Serie A. Le 4-3-3 plus rigide du nouveauromain, Eusebio Di Francesco , semble a contrario moins lui correspondre. Un problème pointé du doigt par Edin Džeko, qui fait savoir mi-septembre qu'il n'est pas ravi de ce nouveau système : «En attendant, Radja décide de se changer les idées en s'offrant une beuverie mémorable avec ses potes lors du Nouvel An . Mais a la mauvaise idée de filmer sa soirée sur Instagram. Un moment de partage intégral, où le Belge descend verre sur verre, enchaîne les clopes et lâche un bon paquet de «» en jouant au padel, le tout à 2h du matin. La Roma n'apprécie pas, suspend son joueur un match et lui colle 100 000 euros d'amende. Sans lui, la Louve s'étale contre l' Atalanta , lors de la 20journée de Serie A. En tribunes, Nainggolan assiste au match et se fait même sermonner par un tifoso qui lui assène un très sérieux : «» Radja, d'ordinaire du genre à répliquer, encaisse, comme s'il faisait cette fois-ci aveu de culpabilité.Coup de pot, le mercato d'hiver va remettre le Belge au top du hip hop romain. En janvier, Chelsea vient faire ses achats dans les rangs de la Louve, en délicatesse financière. Džeko et Nainggolan sont annoncés partants. Mais l'un comme l'autre s'accrochent à Rome. Une belle preuve d'engagement envers le club de la capitale. Il faut dire que, depuis son arrivée dans la Ville Éternelle en 2013, Nainggolan a attiré les convoitises de plusieurs gros clubs européens. Sans jamais succomber aux chants de sirènes étrangères. Tout simplement parce que Radja est plus que bien dans ses baskets dans la Botte : «Le gladiateur Nainggolan a parlé. Et aiguise ses lames dès début février. Irréprochable dans les grands rendez-vous, comme face au Napoli début mars , (victoire 4-2 de la Roma), il assiste impuissant à la défaite des siens en quarts de finale aller de C1 face à Barcelone. Avant de muscler l'entrejeu lors du match retour, participant à l'un des succès les plus historiques de l'histoire des. Depuis, la machine Nainggolan est inarrêtable : le Belge reste sur trois passes décisives et un but lors de ses quatre derniers matchs. Et ce ne sont pas ces trois buts à rattraper face auxqui risquent de l'effrayer : «» Logique, pour un type qui préfère décidément les virages épiques aux lignes droites sans saveur : «