Rabiot, les cheveux dans les Bleus

Si Adrien Rabiot a pris une autre dimension à Paris ces dernières saisons, il n'a toujours rien prouvé en équipe nationale en quatre sélections. Les deux prochains matchs amicaux des Bleus face au pays de Galles et à l'Allemagne ne sont donc pas qu'une simple répétition pour un joueur qui doit se rendre indispensable ou tout simplement utile.

Quatre sélections et aucune référence en sélection

Matuidi, toujours devant en sélection

Par Nicolas Jucha

» Le 7 octobre dernier à Sofia, Adrien Rabiot vit des moments difficiles. Dans un match piège, il doit remplacer au pied levé l'indispensable N'Golo Kanté, qui vient de se blesser. D'entrée, dans un rôle de sentinelle dont on sait qu'il n'est pas friand, le Parisien se fait presser par des joueurs bulgares qui ont pour consignes de l'étouffer. Pendant tout le reste de la première période, chaque prise de balle de Rabiot est synonyme de danger, tant le milieu de terrain peine à s'exprimer, et surtout, à s'extraire des prises en tenailles adverses.La seconde période est plus conforme au niveau du joueur du PSG , à défaut d'être brillante, mais le mal est fait. Tous ceux qui ont participé à la victoire en Bulgarie peuvent être considérés comme ayant pris le « bon wagon » , à l'image d'un Lucas Digne qui a su profiter du forfait de Benjamin Mendy . Tous sauf Adrien Rabiot , qui pendant l'après-match, subit les comparaisons à son désavantage avec l'indispensable Kanté. C'est à la sortie de ce dernier que les Bulgares ont repris le jeu à leur compte et se sont montrés menaçants. C'est donc aussi à l'entrée du jeune Parisien que la France a été fragilisée.Une performance poussive et des jugements impitoyables pour un joueur qui n'en est qu'à sa quatrième sélection. La première, une titularisation qui ne restera pas dans les annales contre la Côte d'Ivoire et conclue sur une blessure dans le dernier quart d'heure. La seconde, une entrée tardive le 25 mars face au Luxembourg , sans enseignement. Et la troisième, 45 minutes dans un milieu expérimental face à l' Espagne trois jours plus tard, où il a pris le bouillon contre l'un des meilleurs milieux de terrain du monde.À 22 ans, Adrien Rabiot a donc un bilan chez les Bleus proche du néant : quatre sélections, mais aucun fait d'armes pour le moment, et donc aucune garantie d'aller en Russie autre que son potentiel évident. Alors qu'au PSG , dans une équipe parmi les plus ambitieuses d'Europe, le natif du Val-de-Marne a désormais un statut, une vraie confiance et des références. Malgré une période plus compliquée ces dernières semaines à la suite de sa mauvaise prestation à Sofia et des discussions sur son positionnement ou sa prolongation de contrat qui ont parasité ses performances.Depuis quelques matchs, le milieu axial a cependant retrouvé une partie de sa superbe et serait sur le point de prolonger son contrat dans la capitale sans aucune condition. Deux points forcément corrélés. De quoi le libérer et lui permettre de poursuivre une progression exponentielle depuis deux ans. Avec pour enjeu de reproduire en sélection ce qu'il produit chaque semaine sous les couleurs du PSG . Car si la direction parisienne l'a successivement fait passer devant Yohan Cabaye et Blaise Matuidi , avec l'équipe nationale, il n'a pour le moment dépassé que le joueur de Crystal Palace , quand celui de la Juventus reste un incontournable.Ce qui interdit – au moins jusqu'à la fin du Mondial – des perspectives de titulaire à Rabiot, pour le moment cinquième – derrière le trio de titulaire Kanté/Pogba/Matuidi et Corentin Tolisso – dans la hiérarchie des milieux français. Mais pour les années à venir, cela reste le Parisien qui dispose des meilleures garanties de progression, et donc des chances de s'imposer aux côtés dude Chelsea et dude Manchester United Didier Deschamps a donc tout intérêt à favoriser sa montée en puissance.