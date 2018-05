Rabiot, la sentinelle déserte

Présent dans le groupe France depuis deux ans, titulaire indiscutable au PSG, Adrien Rabiot regardera, sauf blessure d'un des 23, le Mondial dans son canapé. Une demi-surprise car le Parisien n’a jamais été au niveau avec les Bleus et, surtout, il paie sa volonté affichée et répétée de ne pas jouer en sentinelle au PSG. Et quand on doit passer plus d’un mois ensemble, les volontés personnelles des uns au détriment du collectif...

