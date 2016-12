Rabbi Yacob

L’Angleterre a adopté Tévez, Mascherano, Zabaleta ou encore Agüero. Mais aussi un Argentin au nom moins clinquant depuis quatre saisons : un certain Claudio Yacob. Milieu de terrain défensif au style rudimentaire, le joueur de West Bromwich cache derrière ses tacles un homme introverti au sens artistique.

De « La Flaca » à « Silent Assassin »

La fourmi travailleuse

Peinture, les Beatles et Jim Carrey

Par Romain Duchâteau

Propos de Sébastien Pocognoli recueillis par RD, ceux de Claudio Yacob extraits du Guardian

Le premier tango a débuté sur des pas pétaradants, il y a dix huit-ans, de celui qu’on surnommait «» , alias Horacio Carbonari. Depuis, plus de cinquante-cinq compatriotes argentins se sont succédé outre-Manche. Il y a eu des déconvenues et des incompréhensions symbolisées par Verón, Crespo ou encore Di María. Des réussites, aussi, incarnées par Mascherano, Tévez et plus récemment Agüero. Il ne jouit pas d’une exposition similaire, mais par ses nombreuses chorégraphies exécutées dans l’ombre, Claudio Yacob peut prétendre à cette seconde catégorie.Depuis qu’il a rejoint l’ Angleterre et la Premier League en 2012, le milieu de vingt-neuf ans a fait son trou. Durablement et à pas feutrés. Au sein d’une terre où il s’épanouit à la fois en tant que joueur et homme. «, racontait-il, enjoué, il y a quatre ans.» Courtois, avenant, Claudio l’est également en dehors des terrains.Avant les combats livrés outre-Manche, les premiers émois ont eu lieu au pays. En Argentine . Né à Carcarañá, dans la province de Sante Fe d'où sont notamment issus Gabriel Batistuta et Lionel Messi , Yacob s’est construit très tôt avec la passion du ballon rond d’un paternel qui voue un culte à Diego Maradona. «, confiait-il en 2012.(Club Atlético Juventud Unida, ndlr). » Les premières lignes de son parcours, Claudio les trace au sein de son club formateur du Racing Club de Avellaneda. Là-bas, où il finit par hériter du brassard de capitaine, son physique famélique et ses cheveux longs lui valent le sobriquet de «» ( «» en VF) : «Derrière la dégaine singulière, les qualités du milieu défensif ne passent pas inaperçues. Retenu pour disputer le Mondial U20 avec l’, il soulève le titre aux côtés du Kun, Banega et Di María. En 2011, à vingt-trois ans, c’est avec les A qu’il honore deux sélections, les seules jusqu’ici. Un an plus tard, l’heure de grandir est venue, et Claudio choisit de s’envoler pour West Bromwich, un club qu’il a reconnu au départ ne pas savoir situer sur la carte de l’Angleterre. Sous la tunique des, l’Argentin a nourri davantage son profil de joueur dur sur l’homme. Milieu hargneux qui ne rechigne pas aller aux duels, il a au fur et à mesure développé une réputation d’adversaire difficile à manœuvrer. Entre coups de pute et taquets assénés. Toujours au bord de la limite acceptée, mais sans jamais la franchir (33 cartons jaunes, 1 rouge en 126 matchs de Premier League). Ce qui lui a d'ailleurs valu de la part de son compère Ben Foster le surnom de «» .Agir sous silence, Yacob en a fait sa marque de fabrique. Et l’assume sans sourciller : «» Un état d’esprit qui a immédiatement séduit Tony Pulis à son arrivée à West Brom, l’an dernier. Le coach gallois, réputé pour son style de jeu très défensif et basé sur l’impact physique, l’a érigé en un point d’équilibre nécessaire aux côtés de Darren Fletcher pour sa capacité à annihiler les actions adverses. Si leseffectuent un début de saison plus que satisfaisant (7de Premier League), ils le doivent en grande partie à leur paire argentino-écossaise., explique le latéral belge Sébastien Pocognoli, actuellement prêté par West Brom à Brighton et resté très proche de lui après leur dernier exercice commun.(rires) »L’allure abrupte du milieu sud-américain, qui a prolongé récemment jusqu’en 2018, ne laisse toutefois pas transparaître une part de personnalité insoupçonnée. «, poursuit Pocognoli."Je m’en fous de tout ça. Je gagne ma vie, j’ai une famille. Pourquoi devrais-je faire ça ?" » Quand il ne passe pas son temps à apprécier le génie audiovisuel de l’acteur canadien Jim Carrey – un homme qui l’inviterait d’ailleurs bien à une «» –, il délaisse les crampons et les tacles pour donner des coups de pinceau. «, s’épanchait-il en 2012.L’apprenti peintre est en outre un mélomane averti aux goûts finalement peu répandus dans son milieu : «» Tout comme les Beatles. En fan inconditionnel, Yacob a visité le célèbre Cavern Club, à Liverpool , où le groupe iconique s’est produit à maintes reprises et espère entreprendre prochainement d’autres voyages initiatiques. Toujours sur un air de tango, bien évidemment.