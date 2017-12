Quinze points d'avance pour City

510

Newcastle (3-4-3) : Elliot - Mbemba, Lascelles, Dummett - Yedlin, Manquillo, Shelvey, Diame - Murphy, Aarons, Joselu. Entraîneur : Benítez.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Kompany, Otamendi, Danilo - Fernandinho, De Bruyne, Gündoğan - Sterling, Silva, Agüero. Entraîneur : Guardiola.

Une victoire encore attrapée, un capitaine encore blessé et un Sterling encore décisif.Voilà les trois choses que doit retenir Manchester City , ce mercredi soir. En déplacement à Newcastle , le large leader de Premier League a assuré l'essentiel, à savoir récupérer les trois points, grâce à un nouveau but de Sterling, décidément énorme cette saison. Sur cette réalisation inscrite à la demi-heure de jeu, l'appel de l'Anglais est aussi beau que la passe décisive de De Bruyne.Avant l'ouverture du score, Kompany a dû quitter les siens dès la onzième minute. Une habitude pour lui. Cette mauvaise nouvelle n'a pas empêché ses camarades de rester concentrés et de croquer leur 18succès d'affilée (!) devant desbeaucoup trop défensifs pour espérer quoi que ce soit.Le seul moyen de ne pas concéder trop d'occasions et éviter une raclée face à la meilleure équipe anglaise qui dispose désormais de quinze points d'avance sur son dauphin United ?