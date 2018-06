Quintero, tout nouveau tout beau

On l'avait quitté complètement perdu à Rennes, on l'a retrouvé flamboyant et décisif avec la Colombie face à la Pologne dimanche dernier. Pour ceux qui en douteraient encore, le pied gauche de Juan Fernando Quintero a encore quelques sucreries à offrir. À consommer sans modération.

» À l'heure de qualifier le passage éphémère de Juan Quintero dans l'Hexagone lors de l'exercice 2015-2016, Rolland Courbis , qui a eu brièvement le joueur sous ses ordres au Stade rennais, a la formule fleurie. Une année, douze apparitions en Ligue 1, un but... et surtout un surpoids évident, qui faisait de lui l'un des meneurs de jeu les plus ventripotents du championnat. Voilà quel souvenir garde la France de Juan Quintero . Deux ans plus tard, le gaucher colombien est pourtant parfaitement lancé dans sa Coupe du monde, après avoir marqué contre le Japon et livré une prestation étourdissante face à la Pologne. Unvenu récompenser une lente reconstruction.Depuis le fiasco rennais, le joueur s'est refait une santé en deux temps bien distincts. D'abord, il a opéré un retour salvateur au pays, direction l'Independiente Medellín en prêt du FC Porto (auquel il appartient toujours). L'occasion pour Quintero de se recentrer, chez lui, alors que son manque d'implication et de sérieux ont souvent été pointé du doigt lors de son escapade sur le Vieux Continent. «, analysait Courbis en 2016.» «» , ajoutait plus récemment l'ex-entraîneur marseillais.À 24 ans et à l’heure de retrouver le championnat colombien, le joueur assurait pourtant vouloir revenir aux bases : «» À Medellín, Quintero peut ainsi retrouver régulièrement ses vieux potes, comme le chanteur de reggaeton colombien Maluma: «» Bien dans ses pompes au pays, le joueur recommence alors à faire parler de lui pour les bonnes raisons et enquille treize buts et huit passes décisives en 25 matchs de Primera A.Une première bouffée d'air frais avant d'enfin vraiment bomber le torse. Fin janvier 2018, le joueur est prêté à River Plate, où il a attiré la convoitise de Marcelo Gallardo. Mais continue de susciter quelques doutes. L'opportunité pour Quintero de dévoiler ses vérités à lui, alors que les critiques sur son poids de forme et son professionnalisme reviennent soudainement lui coller aux basques : «» La rédemption du Colombien se poursuivra en Argentine, où il épouse un rôle de remplaçant de luxe au sein du 4-4-2 de Gallardo. Barré par la concurrence au poste de numéro 10, l'ancien Rennais retrouve alors une certaine régularité au poste de milieu offensif droit.La suite coule de source : plus convoqué en sélection depuis novembre 2015, Quintero retrouve laen mars dernier en amical face à la France. «, assure alors José Pékerman, le sélectionneur colombien.» Remplaçant, Quintero plantera le penalty synonyme de victoire pour les siens face aux Bleus avant de s'offrir un câlin dans les bras de James Rodríguez James, avec qui il a livré une partition technique de haut vol face à la Pologne dimanche, où ses petits pas de ballerine entre les lignes adverses et ses services du gauche ont mis au supplice la défense des Aigles blancs. Une prestation qui a visiblement transporté Pékerman, lequel a même interpellé son joueur depuis sa zone technique en gueulant «» Quintero, lui, s'est contenté de sourire, de murmurer une douceur à l'oreille de son sélectionneur, puis de retourner se promener sur le pré. Ce jeudi face au Sénégal, il ne lui restera plus qu'à prouver que lui et sa Colombie sont destinés à prolonger leur jolie balade estivale.