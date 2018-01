Quiniou : « Aujourd'hui, le plus malheureux c’est Tony Chapron »

120

Propos recueillis par GM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À moins de vivre en autarcie au fin fond d'une grotte ardéchoise, difficile d'être passé à côté du geste complètement fou de Tony Chapron, dimanche soir, lors de Nantes 0-1 ).Coupable d'une tentative de low-kick improbable sur le Nantais Diego Carlos se retrouve ce lundi dans une position bien inconfortable. Il faut dire que son geste, totalement incompréhensible, a marqué les esprits. Et notamment celui de Joël Quiniou, ancien arbitre international et aujourd'hui consultant RMC : «... »Sans la pardonner, Quiniou a toutefois tenté d'expliquer la réaction de son confrère : «. » L'ancien arbitre a également profité de l'occasion pour défendre son église : «. »Quant à savoir si on reverra Tony Chapron avec un sifflet à la bouche sur une pelouse de Ligue 1, Joël Quiniou se montre bien incapable de répondre : «Surtout s'il est allé faire un tour sur Twitter.