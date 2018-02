Quini, la première disparition

Attaquant légendaire du Barça et de Gijón, huitième meilleur buteur de l'histoire de la Liga et cinq fois pichichi, Quini s'est éteint mardi à 68 ans des suites d'une crise cardiaque. Au printemps 1981, au sortir d’un match gagné au Camp Nou contre Hercules, Enrique Castro, dit "Quini", est enlevé par trois inconnus, embarqué dans le coffre d’une voiture et déposé dans une cave humide. Dont il ne ressortira que vingt-cinq jours plus tard. Récit d’une traque, sur fond de flics en santiags, d’écoutes téléphoniques à l’ancienne, de remises de rançon foireuses et de... Julio Iglesias.

2

Bernd Schuster, George Best et un colt 45

« La situation sociale à l’époque était terrible. Il y avait parfois cinq braquages par jour, des fusillades, des attaques de bijouterie à l’arme à feu. La plupart de mes collègues se sont pris des balles. »

Ray-ban, cheveux longs et pantalons de cow-boys

« Il y avait une peur générale dans l’équipe, on était placés sous surveillance. La première semaine, on ne s’est quasiment pas entraînés, on attendait seulement des nouvelles de Quini . »

« On attendait la solution, mais elle ne venait jamais. Les ravisseurs ont alors commencé à devenir agressifs. Ils ont menacé de couper un doigt de Quini et de nous l’envoyer. »

« Éteignez-moi la lumière »

« Dans un enlèvement, tu es toujours préoccupé, surtout quand ça dure un mois. Tu ne sais jamais, tu peux arriver là-bas et le retrouver mort. »

« Quand les flics sont venus les arrêter, on n’y croyait pas. Tout le monde pensait que Quini était à l’étranger, pas sous ma salle à manger. »

Trois anonymes et une occase

« Je me suis caché sous le matelas en mousse. Puis, la porte s’est ouverte, et j’ai perçu un pistolet pointé sur moi. Là, je me suis dit "Madre Mia". J'ai cru qu’ils allaient me tuer. »

Par Pierre Boisson, à Barcelone

Tous propos recueillis par PB (cet article est extrait du So Foot hors-série faits divers sorti en décembre 2012)

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une voiture file à travers la nuit sur l’autoroute reliant Barcelone au poste frontière de La Jonquera, qui délimite l’ Espagne et la France . Pleins phares sur la ligne blanche, en cinquième sur la file de gauche. Les deux mains sur le volant, Alexanko conduit un œil sur la route, l’autre dans le rétroviseur, afin de s’assurer que la valise qui trône sur la banquette arrière est toujours en place. À quelques heures d’un match capital contre Salamanque, le défenseur central du Barça s’offre une nuit blanche. Aucune des cent millions de petites coupures que contient la mallette en cuir n’est pourtant destinée à finir sous l’élastique d’une quelconque strip-teaseuse. Alexanko a d’autres chats à fouetter que l’amour : cette escapade nocturne est peut-être la dernière chance de retrouver en un seul morceau son meilleur ami et collègue du Barça, l’attaquant Enrique « Quini » Castro, séquestré depuis près de quinze jours. À l’approche du panneau « La Jonquera » , Alexanko finit par rétrograder, stationne sa voiture devant le Park Hotel et franchit la porte d’entrée. Le téléphone de la réception sonne, c’est pour lui. «» , lui intime sèchement son interlocuteur.La nuit commence à être longue pour le joueur. «, précise-t-il aujourd’hui.» Alexanko compose alors un autre numéro, celui du chef de la police de Barcelone. Le boss est emmerdé. L’époque n’est pas encore à la coopération policière transfrontalière et les inspecteurs en civil qui filent le joueur du Barça ne peuvent pas s’aventurer sur le territoire français. L’opération est annulée. Qu’à cela ne tienne, Alexanko laisse l’argent dans une voiture et décide quand même d’y aller, lui et son sang-froid de défenseur central. «» Fin de la séquence course-poursuite et, avec elle, fin des espoirs de ramener rapidement Quini au bercail. «, précise encore Alexanko.L’action de ce film noir se situe à Barcelone, en mars 1981. «» dont parle Alexanko, c’est tout simplement l’ Espagne de la transition démocratique post-franquiste.Une époque où des colonels, conduits par Antonio Tejero, peuvent encore entrer au parlement le flingue à la main tandis que le général Milans del Bosch se balade en tank dans les rues de Valence, proclamant l’état d'exception. Une époque où ETA et le groupe maoïste GRAPO se tirent la bourre au concours du meilleur terroriste. Une époque, enfin, où la délinquance est à son apogée. «, détaille Jori, alors jeune inspecteur.» Preuve que tout fout le camp, l’ Atlético de Madrid, qui n'a plus remporté la Liga depuis 1996, est en tête du championnat. Le Barça , lui, revient de l’enfer. Précisément : d’un début de saison désastreux marqué par une élimination 4-0 face à Cologne en coupe de l’UEFA. Mais comme on peut être un grand joueur et un médiocre entraîneur, et inversement, Helenio Herrera a remplacé Kubala sur le banc, et les choses sont progressivement revenues en ordre. Pour autant, le véritable homme providentiel du retour du club catalan ne s’appelle ni Herrera, ni Schuster, ni Simonsen, mais Enrique « Quini » Castro. Un type qui ne connaît pas le besoin : 16 buts au compteur, une gueule de cinéma à faire péter la rétine des minettes, et le charisme qui va avec.» , confie Antonio Olmo , le capitaine de l'époque. À dire vrai, Quini semble sorti d’une autre époque. Un fils d’ouvrier des Asturies, et l’homme d’une seule femme, Maria Nieves, qu’il épouse alors qu'il se remet à peine d’un coup de coude de George Best , lequel lui a cassé une côte et perforé le poumon. «» , détaille Alexanko, le joueur le plus proche de l’attaquant dans le vestiaire. Ce dimanche 1mars, au Camp Nou, Quini n’a pourtant pas beaucoup de pitié pour les jeunots de l’Hercules Alicante. 35minute : après un coup franc de Simonsen sur la transversale, il pousse la balle au fond des filets. Trois minutes plus tard, rebelote, passe de Simonsen pour Quini qui claque son deuxième but de la tête. 6-0 finalement pour le Barça , qui se hisse à deux points seulement du leader, l’ Atlético de Madrid, qu’il doit rencontrer le dimanche suivant. Homme du match, Quini est l’un des derniers Barcelonais à quitter le Camp Nou après avoir répondu aux questions de la télévision espagnole. Il s’installe au volant de sa Ford Granada, fait un crochet par la maison pour y déposer son sac de sport et lance l’enregistrement de la rediffusion du match, avant de reprendre la route, direction l’aéroport, pour récupérer femme et enfants de retour de week-end.Avant de s’élancer sur l’autovia de Castelldefels, Quini s’arrête à la station essence de la place Comas. C’est là que Victor Eduardo et Fernando , les trois passagers de la fourgonnette DKW qui suivent la Ford Granada depuis plusieurs minutes, décident de passer à l’action. Fernando braque le joueur avec son colt 45. «» , se souvient aujourd’hui Quini . À l’arrière de ladite fourgonnette, les malfrats ont disposé une caisse en bois. Une cagoule sur la tête et de l’adhésif sur la bouche, Quini suffoque pendant les deux heures d’un trajet à haute vitesse sur l’autoroute. «, reprend l’ancien attaquant de Barcelone.Au bout du trajet, Quini est poussé dans une cave qui sent le moisi et l’humidité. Les clés tournent dans la serrure, il est prisonnier. À l’aéroport, sa femme, Maria Nieves, s’inquiète et patiente avec les bagages dans une main, les gamins dans l’autre. Elle sait que son mari n’est pas homme à arriver en retard, encore moins un coureur de jupons parti fêter la victoire dans un tripot. C’est Alexanko qui reçoit le premier coup de fil. «, confirme l’ancien joueur.» Une carte écrite de la main du joueur est laissée comme preuve dans une cabine téléphonique de L'Hospitalet de Llobregat avec, dessus, un montant : 100 millions de pesetas.Le Barça entre en crise. «» , déclare Nicolau Casaus, vice-président du club.Maria Nieves reçoit les visites de soutien de joueurs et de personnalités, au premier rang desquelles Juan Antonio Samaranch. «, se souvient Juan José Estella, alors milieu de terrain du Barça » Au milieu de l’angoisse généralisée, des mecs répriment un sourire derrière leurs Ray-ban. Ce sont les flics. Pour la jeune police espagnole, ce scénario hollywoodien représente en effet l’occasion de vivre sous les flashs de la célébrité. «, confesse Jori.» Un bémol quand même, Jori et ses collègues sont dépourvus de moyens. «, continue Jori.Après avoir écarté la piste terroriste et mené une enquête infructueuse sur l’entourage de Quini , les inspecteurs ratissent la ville, questionnent leurs indics, vont à la pêche au tuyau auprès des putes et des junkies de tout Barcelone. Chou blanc. «» , confesse la voix grave de Jori. Las de voir l’affaire faire les gros titres, le gouverneur civil de Barcelone, Josep Cordech, donne l’ordre de mobilisation générale. Via Laietana, au siège de la police, Francisco Álvarez Sánchez, a.k.a "Le Cerveau", rappelle la cavalerie pour creuser la seule piste crédible menant à l’attaquant culé : un coup de téléphone quotidien entre Fernando Martin Pellejero, l’un des ravisseurs, et Alexanko. Pourquoi Alexanko ? Pour une raison très simple, si l’on en croit l’ancien défenseur : «» «, confirme Jori."Laissez-moi y aller, voir si je ne reconnais pas quelqu’un là-bas." » Le reste du temps, Alexanko le passe assis près du téléphone : «Chaque soir, Alexanko tient le crachoir pour donner le temps à l’opérateur Telefonica de remonter l’origine des appels, une première dans la jeune histoire de la police démocratique. À l’époque, le système téléphonique espagnol est encore électromécanique. Pour retracer l’appel, une impulsion électrique court dans les câbles jusqu’à l'immeuble qui héberge le commutateur électromécanique Rotary 7A. Là, un électroaimant est mis sous tension par l’arrivée du signal, relâchant la pression exercée sur la roue dentée flexible en maillechort qui embraie sur le pignon.Puis la machine se met en branle dans son tintamarre caractéristique, cloung, cloung, pour faire sonner, quelques instants plus tard, le téléphone du 50-52 de la Gran Via Carlos III, au domicile des Quini . Quand Alexanko décroche, l’inspectrice Nina, postée à ses côtés, appuie sur le bouton rouge de la machine qui enregistre la conversion tandis que Jori se saisit de sa radio. «» (L’oiseau est dans la cage), adresse-t-il à l’ensemble des unités policières mobilisées pour l’opération. «, détaille Jori.» En gros, la police barcelonaise va à la pêche au maquereau avec un baleinier. Sans surprise, l’enquête n’avance pas d’un poil et l’oiseau continue de gazouiller chaque jour. «, explique Alexanko.Dans ce genre d’histoire, les films disent vrai. Plus on attend, plus on a de chances de retrouver la victime saucissonnée façon petit Grégory. Les jours passent et au Barça , on commence donc à s’inquiéter sérieusement. Et à perdre. Le 8 mars, une semaine après la disparition, l’équipe amputée de son numéro 9 se rend au Vicente -Calderón pour affronter le leader.» , affirme Estella, qui se plie comme les autres aux consignes, sans qu’on ne sache vraiment si elles sont données par la Fédération ou par le Barça Bernd Schuster , bien évidemment, ne manque pas l’occasion d’ouvrir sa gueule. «» , déclare-t-il avant un match qu’il finira par disputer. Sur le terrain, les fantômes du Barça prennent un honnête 1-0 avant d’aller pleurer dans les vestiaires. À l’aéroport, 5 000 supporters accueillent les joueurs au cri de «» Peine perdue. Le 15 mars, quelques jours après l’expédition d’Alexanko à La Jonquera et toujours sans Quini , le Barça perd 2-1 à Salamanque. Le 22 mars, match nul à domicile contre Saragosse. Les Catalans ont déjà perdu la Liga et les chances de retrouver Quini avec ses deux pieds s’amenuisent. «» , analyse Jori, qui passe ses journées au domicile de Quini , où il assiste Alexanko. «, explicite le défenseur.Pour autant, Quini confesse ne jamais avoir été vraiment en danger. «"Éteignez-moi la lumière""S’il vous plaît, vous m'allumez la lumière?"Après plusieurs tentatives pour remettre la précieuse valise et des milliers de cabines téléphoniques sous surveillance, c’est finalement loin de l’ Espagne que se dessine une solution. Alors que laplie pour la première fois de son histoire les Anglais à Wembley, une autre victoire se prépare en Suisse . «, balaye Jori.» Jori et son collègue Constanzio interrogent le coupable qui ne tarde pas à craquer et donne l’adresse où est détenu Quini . Surprise : c’est à Saragosse, loin des cabines indiquées par Telefonica. «, décrypte Sébastien Crozier, directeur de la stratégie et de l'innovation chez Orange.Ce 25 mars, à 22h05, la police barcelonaise venue procéder elle-même à la libération de Quini pénètre dans la rue Jéronimo Vicens par le paseo Echegaray. Marugan, un flic gigantesque, sort son 357 Magnum et balance un pointu du droit dans la porte d’entrée. Son pied transperce le contre-plaqué dans lequel il reste bloqué. Les autres membres du groupe le vannent et pénètrent à leur tour dans l’habitation. Dans sa cave, Quini entend l’agitation au rez-de-chaussée et se cache sous son matelas., se rappelle Quini "Madre Mia"."Tout est fini, je suis de la police".» Quand il se réveille, Quini pleure. «, dit-il rétrospectivement.Trente ans plus tard, la cave où le n° 9 du Barça a vécu pendant vingt-cinq jours fait désormais office de salle de répétition pour un groupe de rock local. Les briques rouges de ce quartier ouvrier qui sent l’huile de friture et les nappes à carreaux n’ont pourtant pas disparu.Manuel Royo non plus. Pilier du 13 rue Jéronimo Vicens depuis plus de trente-cinq ans, le grand-père a bonne mémoire : «» Mais la police ne s'est pas seulement plantée sur la localisation des trois oiseaux, elle a surtout mal cerné sa proie. «, poursuit Royo. Victor Manuel Diaz, Fernando Martin Pellejero et José Eduardo Sendino, qui prirent dix ans de prison pour leur coup foireux, n’étaient donc pas des gangsters, mais des chômeurs. Deux mécanos et un électricien, trois anonymes perdus dans la ville espagnole de General Motors, qui se disaient que le Barça avait beaucoup et eux très peu. Voilà pourquoi aucun indic n’avait entendu parler d’eux. Voilà pourquoi les remises de rançons furent mal menées et voilà pourquoi Quini se fit réveiller chaque matin au son des chansons de Julio Iglesias. Voilà aussi sans doute pourquoi Quini , qui reprendra rapidement le jeu sous le maillot du FC Barcelone , laissera la cage de l’oiseau ouverte dès sa sortie : «