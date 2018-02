1

Mi sentido pésame a la familia y amigos de Enrique Castro, Quini, histórico jugador, leyenda del deporte. Su recuerdo perdurará entre los amantes del deporte. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 février 2018

NB

Jour de deuil.L'ancien attaquant du FC Barcelone et surtout du Sporting Gijón , Enrique Castro González, plus connu sous le nom de Quini , est décédé mardi soir d'une crise cardiaque à l'âge de 68 ans. Ancien international espagnol (35 sélections), il avait gagné à cinq reprises le titre de, meilleur buteur de la Liga.Légende du Sporting Gijón , il était aussi connu pour l'enlèvement dont il avait été victime en mars 1981 alors qu'il terrorisait les défenses de Liga sous le maillot du Barça . Ses kidnappeurs réclamaient à l'époque 100 millions de pesetas et Quini n'avait pu être délivré qu'après 25 jours grâce à l'intervention de la police.Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont succédé, dans le domaine du foot et de la récupération politique.