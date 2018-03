Qui veut la peau de ce diable de Damso ?

Star en Belgique francophone, Damso est moins connu du grand public flamand. Pourtant, le rappeur bruxellois, trois fois disque de platine, a été désigné par l’Union belge de football (URBSFA) pour interpréter l’hymne des Diables rouges lors du Mondial russe. Mais une polémique liée à certaines de ses paroles est venue chambouler ce scénario de communication, pourtant très bien rodé.

Adoubé par les Diables et leur jeune public

Entre mépris de classe et conflit générationnel

Par Julien Duez, à Bruxelles





Les temps changent, les modes aussi. En 1986, au Mexique, la Belgique réalise la meilleure campagne de son histoire en Coupe du monde. Dans les bars de tout le plat pays, les radios crachent un tube devenu culte sur 45 tours :. Un air de kermesse qui mêle bonne humeur et chauvinisme à papa, le tout sur un texte facile à retenir. Trente-et-un ans plus tard, en novembre 2017, son interprète, Grand Jojo, peste contre celui qui lui succèdera en Russie, le rappeur Damso. L’auteur deet deopère dans un style radicalement différent, mais excessivement populaire auprès de la jeunesse du monde entier.» , râlait Grand Jojo, aujourd’hui âgé de 81 ans, à l’annonce de l’Union belge. En cette journée internationale des droits des femmes, il s’est trouvé plusieurs soutiens de poids : des politiques du Nord comme du Sud du pays, qui reprochent à Damso des textes jugés sexistes et misogynes.Nul n’est prophète en son pays dit le proverbe. Et pour comprendre l’importance du phénomène Damso, il suffit de regarder les chiffres de vente des rappeurs belges dans leur terre natale. «» , explique Martin Vachiéry, auteur de, un documentaire de référence sur le rap bruxellois. Pour sa première tournée, le natif de Kinshasa, arrivé en Belgique à l’âge de neuf ans, sa seule date bruxelloise est hébergée par la prestigieuse salle de Forest National. «, poursuit Martin Vachiéry.» Dès lors, le choix de la fédération nationale de football de le nommer interprète de l’hymne officiel des Diables en Russie paraît tout trouvé.Car Damso n’est pas qu’un champion des ventes de disques. Son personnage est caractéristique de l’évolution de la Belgique au fil des décennies : plus mélangée, plus jeune, plus urbaine. Une évolution qui se retrouve au sein du groupe des Diables rouges, loin de l’époque où l’équipe nationale représentait surtout des gars de petits villages de province. Radja Nainggolan Romelu Lukaku ou Marouane Fellaini n’en sont que quelques exemples. «, commente Martin Vachiéry,» Lors de l’officialisation du partenariat entre le rappeur et l’Union belge, ce sont Eden Hazard et Michy Batshuayi qui lui remettent un maillot floqué de son nom. Un honneur pour Damso, qui devient alors le porte-étendard de l’un des derniers ciments de son pays d’adoption : le football.Mais tout bascule ce mardi, lorsque le Conseil des femmes francophones de Belgique s’indigne publiquement de ses antécédents musicaux. Sont visées, entre autres, plusieurs punchlines de ses titresou, lors desquelles il a collaboré avec Booba et Vald. Dans une lettre ouverte envoyée aux différents sponsors de l’équipe nationale, l’organisme dénonce des textes «» La présidente du Conseil, la députée libérale bruxelloise Viviane Teitelbaum, s’était déjà offusquée du choix de Damso en novembre dernier. Depuis, elle a été rejoint par la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances Zuhal Demir (N-VA, extrême droite) qui, dans une émission télévisée flamande, déclarait ne pouvoir «» . Le Vice-Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD, libéral) lui a emboîté le pas sur Twitter : «Son costard est désormais taillé des deux côtés de la frontière linguistique, bien que Damso demeure encore un illustre inconnu auprès du grand public flamand. «, précise Martin Vachiéry, pour qui"l’ancien monde",» Le phénomène n’est pas propre à la Belgique, mais il illustre bien l’incompréhension entre les générations qui ne se reconnaissent plus à travers la musique qu’ils écoutent. «, conclut Martin Vachiéry.Chaque choix musical de la fédération lui vaut en effet de sévères critiques. «» , se défend une source interne auprès du journal. En attendant de connaître les paroles de- le morceau en question - détracteurs et amoureux de Damso peuvent tuer le temps en écoutant de la grande musique :