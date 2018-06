Qui va gagner la Coupe du monde 2018 ?

Après sa finale à l'Euro, la France peut-elle réaliser l'exploit en Russie, 20 ans après son seul et unique sacre mondial ? Voici notre Top 5 des équipes pouvant prétendre à gagner la Coupe du Monde 2018

1. La France : le pari chauvin

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

2. L'Allemagne : le pari de la rigueur

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

3. Le Brésil : le pari de la revanche

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

4. L'Espagne : le pari de l'esthétique

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 310€ chez Netbet

5. Le Portugal : la très grosse cote

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 200€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 200€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Défaite en quarts de finale par l'Allemagne (futur vainqueur) lors du Mondial 2014, l'équipe de France a fait état de sa progression à l'Euro 2016 en atteignant la finale. Si cette tendance se poursuit, les Bleus peuvent légitimement ramener le titre. Depuis l'Euro, Didier Deschamps a en plus pu intégrer des jeunes éléments à fort potentiel à l'image des latéraux Sidibé et Mendy, du milieu de terrain Tolisso et des attaquants Lemar, Dembélé et Mbappé. Le mix entre cette nouvelle génération extrêmement prometteuse et les habituels cadres (Lloris, Varane, Pogba, Kanté, Griezmann, Giroud,...) place les Bleus dans la position de favoris pour ce Mondial en Russie. Et puis on va pas se mentir, c'est le pari qui nous fait le plus vibrer.- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€L'Allemagne se présente en Russie cet été avec le statut de favori après avoir triomphé 4 ans plus tôt en Russie. Toujours placée, la Mannschaft a atteint le dernier carré lors des quatre dernières éditions de la Coupe du Monde. Menés par des éléments d'expérience évoluant ensemble depuis de nombreuses saisons maintenant, les hommes de Joachim Löw font figure de candidats plus que crédibles au sacre mondial en Russie. Comme la France, l'Allemagne présente une liste des cadre impressionnants (Neuer, Boateng, Hummels, Khedira, Kroos, Özil, Müller, Gomez) et quelques jeunes viennent renforcer l'équipe par rapport à 2016, comme Goretzka et Werner.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez(550€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !Lors de la Coupe du Monde 2014 organisée à domicile, le Brésil a été humilié en demi-finale par l'Allemagne (7-1). Après avoir survolé les éliminatoires de la zone AmSud, la Seleçao se présente en confiance en Russie et espère faire oublier ce traumatisme. Pour cela, les Auriverde pourront compter sur leur pépite Neymar (54 buts en 85 sélections), qui porte l'équipe depuis de nombreuses saisons. Il sera épaulé par des coéquipiers rompus aux joutes européennes (Marquinhos, Marcelo, Casemiro, Coutinho, Gabriel Jesus,...). Même si on espère que la France élimine le Brésil en demi-finale, mettre un billet sur la Seleçao pourrait rapporter gros.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez(550€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !Malgré 2 échecs survenus lors des 2 dernières grandes compétitions internationales, l'Espagne fait partie des sélections à mêmes de soulever le trophée le 15 juillet prochain au stade Loujniki de Moscou. Sur le toit du monde entre 2008 et 2012 (2 Euros et 1 Mondial gagnés), la Roja dispose certainement d'un effectif au niveau de cet âge d'or, peut-être même du plus beau groupe de 23 de la compétition. Avec l'énorme de Gea aux cages, Carvajal-Ramos-Pique-Alba derrière, un milieu exceptionnel avec Busquets, Iniesta, Thiago Alcantara, David Silva et Isco, et Diego Costa en pointe, l'Espagne fait office de monstre dans cette Coupe du Monde 2018.- Vous obtenez un 1er pari remboursé de 290€ + 20€ de bonus supplémentaires- Misez votre premier pari de 290€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 290€ !- Vous aurez aussi 20€ de bonus en + à utiliser en exclu, que ce pari soit gagnant ou perdant.Lors de l'Euro 2016, le Portugal a déjoué tous les pronostics et s'est imposé en finale face à la France. Champion d'Europe en titre, les hommes de Fernando Santos font logiquement office d'outsiders dans cette Coupe du Monde 2018. Ils pourront se reposer sur l'un des meilleurs joueurs de la planète qui vient de remporter avec le Real Madrid sa 3ème Ligue des Champions de rang, Cristiano Ronaldo. Solidifié par l'arrivée d'une nouvelle génération talentueuse (Ricardo Pereira, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes et Gelson Martins), le Portugal a clairement les moyens de créer la surprise, vu comment ils nous ont volé sans briller l'Euro 2016.- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€