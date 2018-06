Qui sera le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 ?

Envie de jouer de grosses cotes sur le Mondial mais sans prendre trop de risque ? Nous vous proposons un Top 5 de paris meilleur buteur Coupe du Monde (et même parfois meilleur buteur / vainqueur Coupe du Monde) à jouer avec votre 1er pari remboursé en CASH (donc sans risque) chez Winamax et Betlic (200€ offerts chez Wina et 100€ chez Betclic)

1. Griezmann : parce que la France peut aller au bout

2. Messi : parce qu'il est "Soulier d'Or"

3. Neymar : parce qu'il s'est bien reposé

4. Cristiano : parce qu'il le vaut bien

5. Müller : parce qu'à la fin c'est toujours l'Allemagne...

En sélection depuis quelques années maintenant, Antoine Griezmann s'est réellement imposé comme le fer de lance de l'équipe de France lors de l'Euro 2016 qu'il a terminé avec les trophées de meilleur joueur et de meilleur buteur. Cet été en Russie, Grizou sera une nouvelle fois placé dans des conditions optimales par Didier Deschamps, en soutien d'un attaquant fixe, Olivier Giroud, ou de deux flèches, Mbappé et Dembelé. Déçu par son transfert avorté l'été dernier, le Colchonero a éprouvé des difficultés à bien débuter sa saison en club. En net regain de forme depuis le mois de janvier, et l'arrivée de Diego Costa, le natif de Mâcon a porté son club lors de la 2ème partie de saison, à l'image de son doublé inscrit en finale de Ligue Europa face à l'OM (3-0). Il brille en plus pour les grandes occasions. Comment ne pas mentionner le génie argentin dans cette catégorie des potentiels meilleurs buteurs de la prochaine Coupe du Monde ? Toujours aussi fringant avec son club de Barcelone, Léo Messi a été élu Soulier d'Or européen cette saison grâce à ses 34 buts inscrits en Liga. En sélection, la Pulga a largement contribué à la qualification de l'Albicesleste pour ce Mondial 2018 en inscrivant un triplé fondamental en Equateur lors de la dernière journée des éliminatoires dans la zone AmSud (3-1). Messi court toujours après un 1er titre international et il devrait être extrêmement motivé à l'idée de bien figurer en Russie pour porter l'Argentine sur le toit du monde. A 31 ans, il n'aura plus beaucoup d'opportunités par la suite pour y parvenir. Il est d'ailleurs le favori des bookmakers pour finir meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2018. On l'a vu sur son match de reprise face à la Croatie, Neymar est déjà très chaud. Après sa blessure contractée face à l'OM en quarts de finale de Coupe de France, leBrésilien a décidé de mettre un terme à saison avec le PSG pour se préparer au mieux à la Coupe du Monde 2018. La star auriverde joue un rôle majeur au sein de sa sélection, en attestent ses 54 buts inscrits en 85 sélections. Cette saison, Neymar s'est montré à son avantage sous les couleurs parisiennes et il a rendu compte de ses talents de buteur (28 buts en 30 matchs). Motivé à l'idée de faire oublier la terrible défaite concédée en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, le Brésil devrait largement se reposer sur sa pépite pour remporter un nouveau Mondial. Obnubilé par le Ballon d'Or qu'il remportera uniquement en cas d'énorme Mondial (vu le parcours du PSG en C1 cette saison), Neymar devrait se distinguer sur les pelouses russes cet été. A maintenant 33 ans, Cristiano Ronaldo n'en finit plus d'impressionner et il vient de remporter, avec son club du Real Madrid, une 3ème Ligue des Champions de rang. Véritable machine à marquer, il a inscrit, sous les couleurs Merengue, la bagatelle de 44 buts en autant de rencontres disputées toutes compétitions confondues. Avec la sélection, il a terminé 2ème meilleur buteur des éliminatoires de la zone Europe avec 15 réalisations. Après avoir surpris tous les observateurs en remportant l'Euro 2016, le goleador portugais pourra compter sur une nouvelle génération lusitanienne prometteuse (Bernardo Silva, Guedes, Gelson Martins) pour s'illustrer cet été en Russie et terminer meilleur buteur de la compétition. C'est la très grosse cote de la liste, une cote qui parait énorme si on estime que l'Allemagne peut faire de nouveau un parcours victorieux, 4 ans après son sacre au Brésil Moins en vue avec son club lors des 2 dernières années, le Bavarois reste un élément incontournable du dispositif de Joachim Löw en sélection. Rompu aux grandes joutes internationales, Müller a fait très bonne impression lors des 2 dernières éditions de la Coupe du Monde en inscrivant 5 buts à chaque fois. Avec 10 réalisations, il peut entretenir l'espoir de dépasser son compatriote Miroslav Klose (16 buts) au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des phases finales de Coupe du Monde. Evoluant au sein d'une sélection qui fait figure de favori au sacre mondial cet été, Thomas Müller peut créer la surprise et ravir ce titre individuel. D'autant que Leroy Sané a été écarté, que Timo Werner semble encore un peu tendre, et que Mario Gomez n'a plus son tranchant d'avant devant les buts adverses.