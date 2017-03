Qui pour remplacer Luis Enrique ?

C’est donc officiel : après trois ans de bons et loyaux services dédiés à Barcelone, Luis Enrique va quitter son poste d’entraîneur en fin de saison. Mais qui va prendre sa place à la tête des Blaugrana ?

Jorge Sampaoli

Vicente del Bosque

Rafael Benítez

Xavi & Gerard Piqué

Par Florian Cadu

» Ces phrases, ce sont celles de Luis Enrique qui ont mis sur le cul des dizaines de journalistes hier soir, après la victoire de Barcelone devant le Sporting Gijón. Mais Sampaoli, lui, savait. «(...)» , a-t-il d’ailleurs souligné sournoisement il y a quelques jours. En fait, le contrat avec l’Argentin est d’ores et déjà signé. Avec une clause particulière : amener Samir Nasri dans ses valises. En août, le Français débarque donc en Catalogne en compagnie de son coach. Manque de bol, le milieu chope la place de Javier Mascherano dans le bus. Ne voulant rien entendre, Samir se met rapidement ses nouveaux coéquipiers à dos. Alors que William Gallas tweete un énigmatique «» , Sampaoli tente de régler la querelle en prenant parti pour sa recrue, estimant «» sous ses ordres. C’en est trop pour l’effectif barcelonais, qui refuse de s’entraîner et fait grève. Un bide total, quoi.Comment ça, impossible ? Et pourquoi un monsieur à moustache de 66 ans qui a passé plus de sept ans sur le banc madrilène ne pourrait pas avoir envie de se faire un petit kif chez l’ennemi ? En bon, l’ancien sélectionneur de lasort donc de sa retraite et rejoint les. Problème : Del Bosque a la fâcheuse manie de ne recruter que des joueurs du Real. Après avoir attiré Lucas Vázquez, Mateo Kovačić, Lucas Silva, Jesé Rodríguez et Fábio Coentrão en échange de sommes faramineuses, le grand Vicente mixe le tout et en sort une équipe imbattable. La culture barcelonaise est toujours là, mais sublimée par des notes madrilènes essentielles. Ce qui donne une possession de balle absolument insensée, uninsupportable et épuisant pour l’adversaire, et des victoires 1-0 qui s’enchaînent. Ça vous fait penser à quelque chose ?Et bim : après l’épisode Lazio Rome,refait le coup à Lille. Sauf que cette fois, il tient un bon argument : il est courtisé par l’immense Barcelone. Pas de communiqué ou de conférence de presse : cette fois, Marcelo ne s’emmerde pas, déchire son contrat avec le LOSC et se tire en Espagne. Là-bas, Bielsa ne perd pas plus la boule, mais découvre un nouveau monde. Habitué à gérer des clubs de moindre qualité, le natif de Rosario estime que le talent réuni de ses joueurs relève de l'injustice par rapport aux autres équipes de Liga. Alors, il crée de nouvelles règles spécifiques à son groupe. Interdiction d’être placé dans sa propre moitié de terrain, glacière à portée dans le dos, joueur sorti à chaque but marqué... Du grand n’importe quoi. Après quelques rappels à l’ordre de la Fédération, le technicien dira ne plus se retrouver dans le monde du football occidental. Et repartira au pays retrouver son anonymat.23 succès pour 7 défaites en 34 rencontres disputées, c’est pas mal. Surtout quand on parle de le Football League Championship. Devant ce bilan flatteur tenu par Benítez avec Newcastle, le Barça n’hésite pas longtemps. On parle quand même d’un mec qui connaît la Liga sur le bout des doigts, puisqu'il l’a remportée à deux reprises avec Valence. Quand son arrivée est officialisée, José Mourinho se marre : «» Florentino Pérez, lui, l’allume directement : «» Sous une telle pression, Rafael fait finalement machine arrière. Et rebondit à Fulham.Ce n’est pas une surprise : Xavi compte bien devenir coach. «, déclarait-il récemment.» Quand on lui propose de prendre les manettes de son club de cœur, l’ancien milieu accepte, mais souhaite être épaulé. Et pas par n’importe qui, non. Par Gerard Piqué. Lequel accepte, lui qui ne peut rien refuser à sa ville natale. Et le duo s’avère très complémentaire : la tactique pour Xavi , la motivation pour Piqué. L’ex-défenseur brille par ses montages musicaux mettant en scène des soldats durant la guerre civile catalane, mais passe la plupart de son temps en tribune, suspendu pour des mots un peu trop violents à l’encontre des arbitres. Pendant ce temps, Xavi invente un nouveau poste pour un Messi vieillissant : «» Bref, le tandem est parti pour rester de longues années sur le banc. Jusqu’à l’indépendance ?