Qui es-tu, UEFA League Nations ?

Attention, casse-tête.Le projet de l’prend forme. L’UEFA vient de valider cette nouvelle joute continentale organisée tous les deux ans, permettant de « simplifier » les qualifications aux Euro tout en augmentant le nombre de matches internationaux à enjeux. De même, lascelle le sort du coefficient UEFA des nations, souvent décrié.Le principe est assez compliqué, donc suivez bien.Les nations européennes seront divisées en quatre ligues, de A à D, toutes divisées en 4 poules de 3 ou 4 équipes. La ligue A comprendra les équipes au meilleur coefficient UEFA pour la première édition, et la D sera constituée des supposées plus faibles.S’ensuivra un mini-championnat de matchs aller-retours, de septembre à novembre 2018, où les équipes classées dernières de leurs poules seront rétrogradées à la ligue inférieure, et les premières accéderont à l’échelon supérieur. Quant aux leaders des poules de la Ligue A, ils disputeront une phase finale à 4 équipes pour déterminer le vainqueur de l’, en juin 2019.Reste à éclaircir les matches de barrages, qui accorderont 4 places pour l’Euro 2020, et mettront aux prises les leaders des poules de chaque ligue entre eux. Ainsi, il y aurait un leader de chaque Ligue à être qualifié directement à l’Euro 2020.Les 20 autres des 24 équipes qualifiées pour l’Euro 2020 devront passer par les éliminatoires de l’Euro, simplifiés pour l’occasion. Il y aura cette fois-ci 10 groupes de qualifications, où les deux premières sélections valideront directement leur place dans l’Euro 2020.La constitution des poules de l'se fera le 24 janvier prochain, à Lausanne.Quelqu'un ici a compris quelque chose ?