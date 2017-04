Qui es-tu, le manque de respect ?

Mercredi soir, Marco Verratti était en colère. Selon lui, en venant avec une équipe C au Parc, l'AS Monaco a manqué de respect à la Coupe de France. Mais cela existe-t-il vraiment sur un terrain ?

Saloperies indispensables

Par Maxime Brigand

Un hibou en colère, et Jacques Attali n'a rien à voir dans cette histoire. Retour au Parc des Princes, mercredi soir. La zone mixte est devenue une tribune où deux camps s'affrontent. D'un côté, Blaise Matuidi , l'un des buteurs de la soirée, a décidé de savourer : «(...)» Le voilà prêt à disputer une troisième finale de Coupe de France de suite. Respect. Puis le défilé. Unai Emery affiche en conférence de presse son respect de «» , Valère Germain, caution expérience de Jardim avec l'ombre de Morgan De Sanctis et d' Andrea Raggi au Parc, ne cache pas sa déception – «» –, mais Leonardo Jardim ne bouge pas.Sa ligne ? «» L'AS Monaco a débarqué à Paris mercredi soir avec Safwan Mbaé, Kévin N'Doram, Tristan Muyumba, Yhoan Andzouana, Dylan Beaulieu et Irvin Cardona. Et alors ? Un manque de respect ? Oui, «» selon Marco Verrratti. «» Alors, l'Italien a-t-il eu raison de couiner comme ça ?Hop, hop, hop. La question n'est pas forcément de savoir si Marco Verratti a eu raison de se plaindre, mais plutôt de tenter de comprendre pourquoi. Leonardo Jardim a-t-il eu tort de balancer son équipe de gosses au Parc ? En aucun cas, ça se comprend et le foot français n'en sera peut-être que mieux servi le 9 mai prochain au moment de faire les comptes des deux manches contre la Juve. Le programme de l'ASM est déjà bordélique, et son effectif n'était pas forcément programmé pour tant de batailles. C'est la rançon du succès. Mais c'est quoi, manquer de respect dans le foot ? On l'entend partout, souvent, et comme dirait un éventuel futur président déguisé en enfant de cinquième à Arras : «» Qu'on ne se trompe pas, le manque de respect court et il va continuer de le faire longtemps.Que serait le foot sans ces tacles publics ? Un truc lisse où chacun ne serait plus libre de faire ses choix comme il souhaite. Entraîner, c'est décider, pas tuer ses joueurs. Et manquer de respect, ce n'est pas ça. C'est plus subtil. C'est s'accroupir et pousser le ballon dans le but avec la tête lors d'une dernière journée de Ligue 1. Non, Paul-Georges Ntep n'est pas d'accord : «» Comme Ross Barkley qui célèbre un but contre Bournemouth avant de voir le ballon dépasser la ligne. Des saloperies indispensables. Oui, le manque de respect n'existe pas vraiment sur un terrain (qu'un stadier balaye un joueur, ça en est en revanche), c'est juste une question de perspective. Qui aime bien châtie bien. Alors, calme-toi Marco.