Quevilly-Rouen prend l'eau, Le Havre de l'altitude

Malgré des premiers matchs peu prolifiques en buts, Bourg-en-Bresse s’est offert un feu d’artifice au MMArena. Le Havre et Reims confirment leur bon début de saison en signant leur troisième succès de la saison.

Orléans 0-0 AC Ajaccio

Valenciennes 0-0 Clermont

Paris FC 0-3 Le Havre

Quevilly-Rouen 1-4 Bourg-en-Bresse

Tours 0-1 Reims

Résultats et classement de Ligue 2



Par Nicolas Grellier et Hugo Lallier

Grillé dans le sprint final l’an passé, Brest n’a pas beaucoup de jus en ce début de saison. En recevant le Gazélec , les Bretons espéraient bien faire parler la poudre dans un match sous haute tension. La première détonation est signée Jason Berthomier , qui trouve l’équerre sur un joli coup franc excentré côté droit. Le match est électrique et le Gazélec répond du tac au tac, mais Gautier Larsonneur veille et dévie une belle reprise du Gaz sur sur la barre. Le portier Brestois est chaud et, quand il est battu, peut compter sur son capitaine, Bruno Grougi , pour défendre sa ligne de but. Mi-temps. Le problème, c'est qu'on se demande encore si les deux équipes sont vraiment ressorties des vestiaires. Après trois journées, le SB29 n’a qu'un point. Tonnerre de Brest