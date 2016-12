Quels sandwichs pour le PSG ?

Selon L’Équipe, un sandwich au thon aurait semé la zizanie lors d’un vol retour des Parisiens. Mécontent de la consistance du plat, un intendant du club aurait voulu en venir aux mains avec le chef cuisinier du club, préférant un plat au fromage. Dès lors, pour apaiser les estomacs des Parisiens, voici quelques idées culinaires pour bazarder le thon et s’aimer le ventre plein.

Il y a deux écoles, ceux qui disent le «» , et ceux qui parlent de kebab. À Paname, on est plutôt sur un «» . D’ailleurs, pas besoin d’aller bien loin du Parc des Princes pour trouver un fournisseur idéal. Près du rond-point de la porte de Saint-Cloud, à droite en sortant du McDonalds, se trouve un Grec très prisé des supporters du PSG. Du temps des ultras, c’était le point de ralliement de nombreux supporters, notamment ceux qui venaient confectionner les tifos en semaine. On ne comptait plus les boîtes jaunes éparpillées et vides, malgré des traces de sauce samouraï, aux quatre coins du Parc des Princes. Bien que copieux et calorique, c’est une valeur sûre.D’une forme assez drôle qui, du temps de Lavezzi, aurait pu trouver une seconde utilité assez marrante, le bagel est à la fois moderne et branché. On peut y mettre de la crème, du saumon, du pastrami, du bacon, des tomates, du sucré, du salé. Bref, le bagel a un côté «» , le repas préféré des Parisiens. Parfait pour emmener en voyage et se la jouerPour ce petit farci argentin, il suffit de faire appel aux copains du. Ce restaurant argentin parisien est l’un des repères préférés des joueurs sud-américains du club. Que ce soit au bœuf, poulet ou fromage, l’empanada se déguste sans faim, parfait pour reprendre des forces après une volée dans la lucarne du gardien de Bâle à la 90minute.Recommandé par Marco Verratti. En 30 centimètres, évidemment. Du pepperoni, du salami, du fromage, un pain italien et une sauce sucrée-salée, et voilà le Parisien requinqué pour un vol de deux heures. La chaîne de sandwichs à faire soi-même a des adresses dans tout Paris, très facile à trouver et à emporter. On peut même agrémenter le précieux d’un petit cookie en dessert. Pour les gourmands.Unai Emery, qui visionne tout, va prendre le problème à bras-le-corps et mettre à jour la carte du club. Au menu, un sandwich baptisé «» , un plat idéal, à la tomme de brebis, le tout dans un pain maison. Idéal pour les amateurs de fromage et du coach.Pourquoi se prendre la tête quand le plus simple est à porter de main. Dans la zone presse de Montpellier, on sert des hot dogs maison. Suffit d’y penser. Un pain, une saucisse, du ketchup, et voilà les Parisiens à New-York avec un chien chaud maison. Simple et efficace. Du Cavani sans le déchet.Le PSG tient à son image. Pour (re)devenir le club numéro 1 dans le cœur des Français, il faut embrasser les stéréotypes du pays. Alors pour le sandwich, on fait dans le simple : baguette, saucisson, cornichons. On peut s’enflammer sur des variantes : jambon-cornichons (souvent appelé le Parisien) ou un demi-camembert dans une baguette. Le tout servi avec un béret et le porte-clés d’une belle 2CV.Sandwich brésilien réputé à base de rosbif et de mozzarelle, il fera le bonheur de tous les Brésiliens du club, à commencer par le capitaine Thiago Silva. Pour rester dans le ton, il faut le servir avec du maïs, des petits pois et de l’œuf. Oui, ça demande une organisation carrée.On a tous un sandwich n’importe quoi, dont on a honte, mais que l’on kiffe. Certains s’envoient du foie gras avec des cornichons, d’autres balancent des pâtes entre deux tranches de pain, il y a le traditionnel combo Nutella-Banane dans une baguette ou encore le sandwich aux chips, parfait pour les pique-niques sur une aire de repos. Au PSG, quand on se penche sur les folies capillaires, on se dit que laisser la cuisine aux mains de certains serait une idée culinaire incroyable.