Quels cadeaux de Noël pour les footballeurs ?

Qui dit 24 décembre, dit réveillon de Noël. Et qui dit réveillon de Noël, dit cadeaux. Le monde du ballon rond a beau être pourri par le fric, il reste composé de grands enfants. Qui ont tous le droit à leur présent.

Un Action Man pour Maxime Lopez

Une poupée gonflable pour Gonzalo Jara

Un livre de recettes Weight Watchers pour Nabil Fekir

Un dictionnaire anglo-chinois pour Oscar

Le dernier album de Drake pour Antoine Griezmann

Une Wonderbox dans le Limousin pour Edinson Cavani

Une bonne vieille cannette de 8-6 pour Messi

Par Kevin Charnay

Il y a toujours un petit neveu ou un petit cousin très éloigné qu’on ne voit qu’une fois par an à Noël, à qui on ne sait pas quoi offrir. Mais il faut bien lui faire un cadeau, à ce morveux. Alors comme on a pas d’idée, on n'a aucun scrupule à baigner dans les clichés : une Barbie si c’est une fille, un Action Man si c’est un garçon. Et Maxime Lopez y a bien le droit, à son jouet. Ce n’est pas parce que l’OM est en difficulté, à tel point que le club est obligé de confier toutes les clefs du jeu à un gamin, qu’il faut lui voler son enfance. Non, Maxime a beau faire le mec mature sur le terrain et au micro, il a encore le droit de rêver, comme n’importe quel gosse.Que ce soit pour les anniversaires ou pour Noël, quand on se fait des cadeaux entre amis, il y a toujours un gros lourd pour offrir ce genre de présents gênants. Sauf qu’au-delà de la blague très spirituelle, la poupée gonflable pourrait s’avérer très utile pour Gonzalo Jara. Un peu obsédé par les cul-culs, le Chilien pourra se défouler seul chez lui, à l’abri des regards indiscrets et des caméras. Comme ça, sur le terrain, il aura évacué toutes ses pulsions malsaines et pourra se contenter de jouer au football.Les cadeaux, même avec les meilleures intentions du monde, ça ne fait pas toujours plaisir. Surtout quand ils véhiculent un message caché. Mais bon, ça peut permettre de prendre conscience de certaines choses. Depuis son retour de blessure, il est impossible de passer à côté de la prise de masse de Nabil Fekir. D’ailleurs, si ses accélérations sont beaucoup moins tranchantes et décisives, c’est peut-être lié à son poids. Alors il ne faudra pas venir se plaindre quand il tombera sur un livre de recettes Weight Watchers sous le sapin.» Pas bête comme réflexion de la part des proches d’Oscar, surtout que le Brésilien s’apprête à changer complètement de vie cet hiver. Après cinq saisons passées en Angleterre, le Brésilien va rejoindre le Shanghai SIPG en Chine. Allez hop, un petit dictionnaire de poche anglo-chinois, et emballé c’est pesé. Cadeau qui fonctionne aussi avec Carlos Tévez.» Toi, tu es le spécialiste des plans de dernière minute. On est le 24 décembre, il est 17h, tu n’as pas fait tes cadeaux, tu n’as pas d’idées. Dans ces cas-là, pas le choix, on va à la facilité. Direction la Fnac, où tu trouveras bien un truc rapide à acheter. Un CD de Drake fera bien l’affaire. Il l'a déjà ? On s'en fout, c’est l’intention qui compte, hein.Quand quelqu’un le mérite vraiment, il ne faut pas hésiter à faire plaisir. Avec ses dix-huit buts en dix-neuf journées de championnat, Edinson Cavani a déjà fait taire pas mal de critiques et mérite bien une belle récompense en ces fêtes de Noël. Et comme il le confiait à, il y a quelques mois, l’Uruguayen aime les choses simples : la nature, les oiseaux et la pêche. Un petit séjour dans le Limousin pour se ressourcer lui fera le plus grand bien et le plus grand plaisir.Les cheveux blonds décolorés, la barbe rousse mal taillée, des tatouages de partout, et un énorme clébard pour lui tenir compagnie... Lionel Messi ne trompe personne. Derrière ses airs de génie de football se cache juste un énorme punk à chiens. Alors rien ne lui fera plus plaisir qu’un bonne grosse canette de 8-6 Gold. Servie bien chaude.