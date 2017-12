Quels adversaires pour les Bleus ?

Tête de série, l'équipe de France a de grandes chances de bénéficier d'un tirage a priori favorable pour la phase de poules du Mondial 2018. D'autant que le format du tirage au sort limite à deux le nombre d'équipes européennes par groupe. Réponse à partir de 16h, au Palais d'État du Kremlin, à Moscou.

Les chapeaux

L’équipe à éviter

L’équipe qu’on connaît trop bien

Le tirage roulette russe

Chará entre donne les scores de ????et ???? à Falcao qui en informe les Péruviens. Info confirmée à Guerrero. Pacte de non agression signé pic.twitter.com/QH9yNjY6m2 — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 11 octobre 2017

Le tirage de ce gros veinard de Dédé

Le tirage qui ravive les cauchemars

Le tirage nostalgie

Vidéo

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au maximum, deux équipes de l’UEFA peuvent être tirées au sort dans le même groupe. Pour le reste du monde, deux équipes d’une même confédération ne peuvent être tirées au sort dans un même groupe.C’est l’épouvantail du pot 2. L’Espagne fait peur à toutes les équipes têtes de série, dont la France. Après le fiasco du Mondial brésilien et une élimination dès les huitièmes de finale du dernier Euro, c’est le surprenant Julen Lopetegui qui a pris le relais de Vicente del Bosque. Mission accomplie, la, qui a bouclé ses éliminatoires invaincue, s’avance comme l’un des principaux favoris du rendez-vous en Russie. Mais étant donné que le règlement empêche plus de deux équipes européennes de s’affronter en poules, il n’y aura pas de poule de la mort type : France – Espagne – Suède – Serbie.Après l’Euro 2004, après les éliminatoires du Mondial 2006, après le Mondial 2006, après le Mondial 2014, après l’Euro 2016, le son des cloches commence à devenir un tantinet familier aux Bleus.Il s’en est fallu de peu pour que la Colombie reste à la maison. Lors de l’avant-dernière journée des éliminatoires, les 45 000 supporters du Metropolitano de Barranquilla croyaient fêter la qualification, jusqu’à ce que le Paraguay retourne la situation dans les ultimes minutes. Heureusement pour les, le Paraguay et le Chili n’ont pas su en profiter lors de la dernière joute. Et le match de la peur entre la Colombie et le Pérou s’est conclu par un pacte de non-agression. Reste que lade Falcao, James & co reste un sacré concurrent.Comme on pourrait se retrouver. Qui aurait misé sur la Suède en pleine reconstruction après la retraite internationale de Zlatan ? Peu de monde, surtout avec la France et les Pays-Bas dans la même poule. Oui, mais les hommes de Janne Andersson ont fait tomber les Bleus dans les dernières secondes à Solna. Et derrière, le ticket pour le barrage s’est joué à la différence de buts avec les Bataves. Merci Hugo Lloris, mais encore fallait-il sortir l’Italie derrière.» Vahid critiqué, Vahid dans le doute, mais Vahid continue. Le 1septembre dernier, le sélectionneur du Japon mettait les choses au clair. Comme d’habitude, la presse locale lui en a mis plein la figure pour ses méthodes bien à lui, mais à la fin, ses «» se sont qualifiés dans un match couperet contre l’Australie. Après avoir qualifié la Côte d’Ivoire pour le Mondial 2010 (et s'être fait virer avant la phase finale), après avoir emmené l’Algérie en huitièmes de finale de la dernière édition, Vahid Halilhodžić a encore réussi son pari.Que les choses soient claires : pour son retour en Coupe du monde, trente-six ans après sa dernière participation, le Pérou sera un sacré poil à gratter. Mal embarqués lors des éliminatoires, les protégés de ce barjot de Ricardo Gareca ont effectué un retour tonitruant, puis remporté leur barrage face à la Nouvelle-Zélande sans leur capitaine etPaolo Guerrero. Et c’est mérité au vu du jeu séduisant déployé. Malgré tout, laapparaît, sur le papier, comme la sélection la plus abordable du pot 2.Pour sa cinquième participation, l’Iran tentera de franchir pour la première fois le cap du premier tour sur le sol de son allié diplomatique. Invaincus lors des éliminatoires, lessont partagés à parts à peu près égales entre les joueurs du championnat d’Iran et les expatriés, en Grèce, aux Pays-Bas ou dans les pays du Golfe. Cette fois encore, la sélection iranienne sera emmenée par ce diable de Carlos Queiroz.À l’arrachée ! Grâce au but de Román «» Torres à la 88minute du dernier match face au Costa Rica, le Panama a braqué son premier ticket pour la Coupe du monde. Non sans avoir bénéficié d’un premier but fantôme. Et en plus, c’est au détriment des États-Unis, le pays qui cristallise la haine des Panaméens depuis l’invasion du pays sur ordre de George H. W. Bush, en 1989 (pour faire tomber l'agent double Noriega). Voilà comment cette équipe de vétérans, éparpillés dans des clubs du Sud et du Nord de l’Amérique, en passant par les Caraïbes et le Costa Rica, en profitera pour s’éclater l’été prochain.Oh, non, pas ça. Pas l’Uruguay. Pas les cartouches duSuárez et les banderilles du «» Cavani. Surtout pas les souvenirs de 2002, ce 0-0 pourrave, le but refusé à Trezeguet pour un hors-jeu imaginaire et l’expulsion de Thierry Henry. Encore moins les souvenirs de 2010, le même score nul et vierge, les prémices du fiasco tricolore. En Afrique du Sud, leTabárez était déjà sélectionneur de la. Et cela dure depuis 2006 !Au RC Lens, il venait de passer six mois à ronger son frein. Et puis, Papa Bouba Diop est arrivé au Mondial, frais comme un gardon. Prêt à ouvrir les hostilités du Mondial sud-coréen, en dansant au poteau de corner, après avoir trompé Fabien Barthez. 1-0, le Sénégal ira jusqu’en quarts de finale. Les Bleus, eux, quitteront la compétition sans avoir marqué un but, malgré le meilleur buteur du championnat de France (Djibril Cissé), d’Angleterre (Thierry Henry) et d’Italie (David Trezeguet).» , s’interroge Thierry Roland. «» , répond Jean-Michel Larqué, incertain. Et le plus célèbre des commentateurs français de rebondir sur son acolyte : «» Pourtant, malgré la victoire des Bleus face à la Corée du Sud (3-2), à la fin du match, Thierry Roland n’a plus envie de rigoler. Quelques jours après avoir posé ses valises dans le pays hôte du Mondial 2002, la France a perdu Zinédine Zidane, sorti avec une poche de glace sur la cuisse. Verdict : déchirure du quadriceps. La fin du rêve bleu.À genoux, les deux coudes pliés, un index sur la bouche, un pas de plus vers Karin Le Marchand.Douze ans après leur dernière participation, les Aigles de Carthage sont de retour. En quatre confrontations face à la Tunisie, l’équipe de France n’a jamais perdu. Bilan : deux victoires, deux nuls. Et même un but de la tête de Mikaël Silvestre en 2002.La paire Trezeguet-Henry devant, une grosse raclée 4-0 pour poser les bases au stade de France, sur la route de la Coupe du monde 1998, les Bleus de Zizou se sont essuyé les crampons sur l’Arabie saoudite, au sens propre et figuré. Une sélection qui devrait être emmenée en Russie par l’Argentino-Espagnol Juan Antonio Pizzi. Si tout va bien, puisque la Fédération vient de virer, en l’espace de trois mois, Bert van Marwijk et Edgardo Bauza.