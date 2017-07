Quelles prochaines officialisations farfelues ?

Certains club rivalisent d’ingéniosité sur les réseaux sociaux pour annoncer l’arrivée de nouvelles recrues lors de ce mercato estival. Liverpool a ainsi pris à contrepied ses supporters en mettant en scène Mohammed Salah dans une courte vidéo, la Roma a officialisé la venue de Lorenzo Pellegrini en le faisant jouer à FIFA et Aston Villa a modélisé une fausse conversation WhatsApp pour la venue de John Terry. C’est quoi la suite ?

Par Maxime Feuillet

Il n’est pas toujours évident pour les clubs de mobiliser leurs supporters en période estivale. À Nice, par exemple, les supporters du Gym ont l’occasion de profiter de la chaleur et du soleil méditerranéen pour parfaire leur bronzage sur les plages le long de la Promenade des Anglais. Si certains, inconfortablement allongés sur les galets de la Prom’, guettent leur smartphone ou feuillettent attentivement la presse locale à l’affût des dernières rumeurs de transferts autour des Aiglons, d’autres préfèrent couper l’espace de quelques heures, crème solaire indice 30 sur le visage. Mais heureusement, Jean-Pierre Rivère a pensé à tout. Ainsi, quelques heures après la signature de Giannelli Imbula, ce lundi 7 août 2017, le président de l’OGC fait décoller un petit avion avec une longue banderole accrochée à l’arrière. L’ULM passe au-dessus de la plage et tous les regards se posent sur lui. «» L’appareil, vivement applaudi par la foule, met ensuite le cap sur Villefranche-sur-Mer pour annoncer la bonne nouvelle. Cinq minutes plus tard, un autre avion à banderole traverse le ciel azuréen : «» Une offre à ne manquer sous aucun prétexte.Qui dit mois de juillet dit mercato, mais dit surtout Tour de France. Trois semaines de course, vingt et une étapes, 3540 kilomètres à parcourir pour relier Düsseldorf aux Champs-Élysées. Et lors des étapes de montagne, toujours le même rituel. La foule amassée des deux côtés de la chaussée pour encourager les cyclistes en pleine ascension, les mythiques «» des commentateurs en cabine et les immuables inscriptions à la craie sur le bitume pour soutenir les coureurs. Sauf que ce mercredi 19 juillet, sur les pentes du col du Galibier, ultime difficulté de l’étape reliant La Mûre à Serre-Chevalier, les téléspectateurs remarquent d’étranges messages rédigés sur le goudron alpin. Entre les «» , «» , «» ou «» , on distingue en effet sur plusieurs mètres les inscriptions «» , «» , «» . Il faut attendre la fin de l’étape pour que Jean- Michel Aulas, intercalé entre Cédric Vasseur et Laurent Luyat, avoue être à l’origine de cette initiative sur le plateau deComment se réglera le dossier de l’attaquant recherché par l’Olympique de Marseille ? Après l’arrivée de Valère Germain en provenance de Monaco, consécutive au départ de Bafé Gomis pour la Turquie, les Phocéens continuent de s’activer pour dénicher un buteur de talent pour leur «» . Prêt à débourser entre vingt et vingt-cinq millions d’euros pour ce dossier, Jacques-Henri Eyraud met enfin la main sur sa perle rare à la fin juillet. Mais le président olympien souhaite préserver encore un peu le suspense et propose aux supporters de jouer aupour trouver l’identité de leur nouvel attaquant via Periscope. «» demandent les supporters. «» , répond le dirigeant marseillais. Les visages de Jovetić et Munir disparaissent du plateau. «» C’est fini pour Bacca, Chicharito et M’Baye Niang. «» Bye, bye Michy et Diego Costa. «» Au revoir, Sergio Agüero . BAM, ne reste plus qu’ Olivier Giroud sur le plateau tenu par le président marseillais qui annonce tout sourire : «» L’audience du Periscope chute de moitié.Nabil et Tarik Andrieu, les deux frères de Corbeil-Essonnes qui composent le groupe PNL, ont encore frappé. Les deux frangins ont sorti vendredi soir sur YouTube le clip de leur titre, qui clôture la série initiée en septembre dernier par leurs sonspuis. Pour l’épisode final, les deux rappeurs ont vu les choses en grand, publiant un clip d’une durée de trente minutes. Une performance qui place encore un peu plus le duo dans la légende du rap français., comme le titre de leur album certifié disque de diamant. Véritable phénomène de société, le groupe aligne les millions de vues (112 millions de vues cumulées pour les clipsetsur YouTube et pourrait bien intéresser le Paris Saint-Germain. Fans de football, Ademo et N.O.S., les deux noms de scène des frères Andrieu, apparaissent régulièrement vêtus des maillots d’Arsenal, du Bayern Munich, du Barça ou du PSG. Nasser Al-Khelaïfi profiterait bien de leur exposition pour poser tout sourire aux côtés de Philippe Coutinho ou Kylian Mbappé dans leur prochain clip. Après tout, Nasser aussi, c'est QLF.