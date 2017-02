Quelle prochaine célébration buzz pour Dória ?

Mardi soir, Dória a marqué le but de la victoire en prolongation contre l’OL, en Coupe de France. Mais surtout, il l’a assorti d’une sublime célébration, mimant le lâcher de sel du boucher turc star des réseaux sociaux. Quelques idées pour ses prochaines célébrations, lui qui aime tant le buzz.

0

La célébration « Winona Ryder »

La célébration « Donald Trump »

La célébration « Sprite sa mère »

Youtube

La célébration « Patrice Quarteron »

Youtube

La célébration « Malaise TV »

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis son but contre l’OL, Matheus Dória est en feu. C’est dans une confiance totale qu’il se déplace à Metz avec ses coéquipiers. Titularisé sur son côté gauche à cause d’un pépin physique de Patrice Évra, il se lâche complètement. Petit pont, grand pont, double contact, roulette, centres parfaits, il révèle plus que jamais son côté brésilien. Mais le sommet survient à la 83minute, lorsqu'il inscrit le but de la victoire d’un incroyable retourné acrobatique. Dória qui balance une bicyclette ? C’est bon, c’en est trop, ça fait buguer tout le monde, y compris le Brésilien. L’ancien de Botafogo, devant le parcage marseillais, se met à changer d’expression de visage toutes les deux secondes. Joyeux, grincheux, simplet, il nous fait tous les sept nains. Tout ça pour rendre hommage à Winona Ryder, qui en avait clairement trop pris lors de la cérémonie des SAG Awards.L’homme qui fait le plus parler de lui dans le monde en ce moment, c’est bien évidemment le président des États-Unis, Donald Trump. Alors, en amoureux du buzz qu’il est, Matheus Dória ne laisse pas passer l’occasion lorsqu'il marque après un cafouillage contre le PSG . Il profite du match le plus médiatisé du championnat de France pour se payer la tronche de Donald Trump. De son short, il sort un fond de teint orange dont il se peinturlure le visage, et une perruque faite de paille extra fine. Pour couronner le tout, il soulève son maillot, laissant apparaître en dessous un T-shirt avec ce message tout simple : «» . Classe.» Quelques mots tout simples, mais qui n’ont aucun putain de sens, ont suffi pour casser internet pendant quelques jours. C’est Sofiane, lors du tournage d’un clip de rap, qui a balancé cette phase à des forces de l’ordre, le tout en filmant la scène. Contre Guingamp , Dória rentre une madjer sur corner. Au lieu de fêter ce but exceptionnel avec ses coéquipiers, il se précipite vers le banc de touche, et sort une canette de Sprite de la glacière. Il la boit cul sec devant les supporters marseillais, écrase la canette et la jette avec violence au sol. Personne ne comprend vraiment la référence, et il se fait épingler par la commission de discipline qui le suspend pour avoir fait la publicité de la marque de soda. Ça arrive même aux meilleurs de louper leurs célébrations.Il y a un mois, Patrice Quarteron gênait tout le monde, avec sa dégaine de Jean-Claude dans, sur le plateau de SFR Sport, dans l’émission. Interrogé, on ne sait pas trop pourquoi, sur son clash avec Booba, l’ancien champion de Muay Thai s’est mis à dévoiler des photos de la femme du rappeur où elle apparaît dénudée. Le tout avec un rire de débile profond. Une séquence qui a donné des idées à Matheus Dória. Lui aussi a une revanche à prendre sur un vieil ami. Après une tête victorieuse sur corner contre Bordeaux , il sort les photos qu’il a pris le soin d’imprimer avant le match et expose des photos privées de la femme de Marcelo Bielsa . Avec le même rire de débile. Matheus Dória la tchoin, tchoin, tchoin.En l’hommage du plus beau compte Twitter de ces derniers mois, qui recense tous les moments de gêne de la télévision et de l’internet, Matheus Dória décide de distribuer du malaise général au public pour célébrer son but contre l’ OGC Nice . Simple, le Brésilien offre une centaine de billets pour le spectacle de Chrystelle Canals au Quai du rire à Marseille . Présence obligatoire. Deux heures de ça :