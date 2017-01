Quelle destination pour James Rodríguez ?

« Je veux être ici, mais parfois les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Il faut que je réfléchisse et je ne peux pas garantir si je vais rester ou non, parce que je veux jouer plus. » En deux phrases, James Rodríguez a laissé planer le doute quant à son avenir proche au Real Madrid. Mais que pourrait-il vraiment faire ?

1

Rester au Real

Signer à la Juventus

Rejoindre la Premier League

Partir en Chine

S’installer à Las Vegas

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On les connaît très bien, les grands discours devant les caméras pour se faire mousser. Aujourd’hui, les joueurs de football professionnels utilisent cette technique pour que le propriétaire vienne témoigner son attachement et séduise à nouveau son employé. En plus, le Real est toujours interdit de recrutement par le TAS jusqu'à l’été prochain et souhaite conserver tous ses éléments pour réaliser la meilleure saison possible. En fin négociateur, Florentino Pérez va demander à son magicien Zinédine Zidane d'amadouer James. Après une période de réflexion, la pépite de Cúcuta va se rendre compte que pour réaliser pleinement son rêve d’enfant, il va falloir prendre son mal en patience et s’imposer sur le long terme à la. Allez, une reprise de volée du gauche à l’entraînement sur une passe en cloche de Marcelo et le tour sera joué.Fin décembre, la Juventus s’est prononcée sur le dossier Julian Draxler : pour la Vieille Dame, pas question de céder à la tentation allemande. Une décision plutôt bizarre quand on sait que le club est à la recherche d’un meneur de jeu pour densifier son animation offensive. En réalité, la Juve semble passer son tour pour placer unsur le Colombien. Le directeur général du clubBeppe Marotta s’est récemment exprimé dans la. «» Si James est donc une cible potentielle du quintuple champion d’Italie en titre, un accord pourrait être conclu dès cet hiver pour que le joueur arrive à Turin l'été prochain. Une situation où toutes les parties pourraient trouver leur bonheur.Certes, la destination est moins latine et le temps plus capricieux, mais l’Angleterre reste une option pour James Rodríguez de briller en Europe. Après avoir empoché 70 millions d’euros pour le transfert d’Oscar, Chelsea pourrait envisager de faire une offre au montant imposé par le Real Madrid, soit... 70 millions d’euros. Une affaire aussi pour sa femme, Daniela Ospina, qui pourrait voir son frangin David plus souvent. Bien entendu, lesne sont pas les seuls à pouvoir s’aligner sur les exigences madrilènes. Mourinho, à la recherche d’un point d’ancrage de qualité entre Pogba et Zlatan, pourrait aussi passer un coup de fil rapide à Jorge Mendes pour lui expliquer qu’il aimerait s’attacher les services de James. Et puis quand on sait que les droits TV se sont vendus à 6,92 milliards de dollars cette saison, Sunderland, West Ham ou Leicester City restent toujours à l'affût d’un coup de maître. James qui retrouve Claudio Ranieri, ce serait beau, non ?C’est la grande mode du moment, et même s’il ne faut pas basculer dans les généralités, la Chine attire de plus en plus de joueurs portés sur un argument de poids : l’argent. Alors voilà, le football professionnel devient une machine à sous, et, devenus victimes de cet engrenage infernal, les footballeurs finissent par craquer l’un après l’autre devant ces millions si faciles à récupérer. Coucou Jackson Martínez Hulk , Pellè, Lavezzi ou Carlos Tévez . Des choix pour assurer l’avenir des descendances de cesau détriment de la beauté de leur carrière sportive. Pas à l’abri d’une telle situation, James est susceptible de recevoir un pont d’or du Shanghai Shenhua ou de son rival, le Shanghai SIPG, sûrement pas à 70 millions d’euros près à la suite de la prise d’ Oscar . La star colombienne pourrait donc flinguer sa carrière en un claquement de doigts, comme ça. Au moins, pour se remonter le moral au moment de signer son contrat, il pourra toujours se dire qu’il marche sur les traces de Nicolas Ouédec.En réalité, James cache un terrible secret, et cette déclaration est tout sauf anodine. Amateur des casinos de Madrid, il se rend compte qu’il développe une addiction forte pour le Texas hold’em. Dès lors, pour un homme qui souhaite «» , quoi de mieux que la capitale mondiale du divertissement ? James profite du retour du Mondial des clubs pour faire ses valises et célébrer les fêtes avec toute sa famille au pays. Mais la case retour n'est pas prévue en Espagne . En toute discrétion, il fait affréter le jet privé emprunté à son Karim Benzema et s’envole pour, où il va dépenser sans compter pendant une semaine complète au Bellagio, et oublier toute ses obligations. Encore plus à l’aise dans lesque dans les petits ponts, James se rend compte que sa destinée était tout autre et décide de passer le reste de la saison à Vegas, quitte à se faire virer par le Real.